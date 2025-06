Casemiro rasga elogios a Ancelotti e analisa seleção: 'Temos de priorizar a parte ofensiva'

Retornando à seleção após ficar ausente durante boa parte do ciclo para a Copa do Mundo, Casemiro está tendo a oportunidade de trabalhar novamente com o técnico Carlo Ancelotti, com quem viveu grande momento na carreira e conquistou títulos no Real Madrid. O experiente volante rasgou elogios ao italiano e vê a presença do profissional de 65 anos no País como oportunidade de evolução para o futebol nacional.

"O Ancelotti, do jeito que ele é no campo, também é no dia a dia. É uma pessoa muito tranquila", revelou Casemiro, em entrevista coletiva neste domingo, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. "Tive a felicidade de ter trabalhado com ele no Real Madrid e, sem dúvida, um dos pontos mais fortes é o lado humano, a facilidade de lidar bem com os jogadores. É uma grande pessoa, muito humilde. O que ele fez pelo futebol vamos ficar falando dias, mas o lado humano é o que me surpreende todos os dias", continuou.

"Temos de desfrutar desse momento. O Brasil precisa de pessoas assim. São muitos anos em um alto nível. O povo brasileiro, times, clubes... Vamos aproveitar. Já que temos a oportunidade de ter uma pessoa desse nível vamos aproveitar", completou o volante.

Ancelotti tem aproximadamente um ano para fazer a seleção melhorar e ganhar a confiança necessária para chegar bem no Mundial do próximo ano. O empate sem gols com o Equador, partida que marcou a estreia do comandante, evidenciou uma melhora no sistema defensivo, mas o ataque ficou a desejar.

A necessidade de o Brasil jogar melhor foi admitida por Casemiro. Para o atleta, o ataque deve ser prioridade no curto período de treinos que a seleção tem antes do duelo com o Paraguai. Uma vitória pode selar a classificação à Copa de 2026.

"Cada jogo é uma história. Será um jogo de muita posse de bola e o Paraguai querendo jogar na transição, como foi na casa deles. Eu acho que não será tão diferente aqui. Será um jogo de equilíbrio mental, saber ter o momento certo. A característica do Brasil é ofensiva, mas ter uma solidez defensiva já é um passo a mais. Não adianta eu falar aqui que estamos em um grande momento, mas a atitude da equipe no último jogo foi boa. Agora temos de priorizar mais a parte ofensiva", analisou.

Casemiro foi titular no empate com o Equador e deve ser mantido entre os 11 iniciais contra o Paraguai. Homem de confiança de Ancelotti nos tempos de Real, ele viveu altos e baixos no Manchester United, mas foi exceção na péssima temporada do time inglês, o que garantiu sua volta à seleção.

O volante ao escondeu a felicidade de estar de volta ao time brasileiro e classifica 2025 como um dos anos mais importantes de sua carreira após a volta por cima no futebol inglês. "A partir do momento que você não joga e consegue mudar de opinião, é um dos momentos de mais resiliência da minha carreira. Fico feliz de voltar à seleção, não só por conhecer o treinador, mas também pelo bom futebol. Estou aqui por merecimento, assim como todos os outros jogadores."

Casemiro também comentou sobre Neymar e a expectativa de o craque voltar à seleção, assim como aconteceu com ele. Para o volante, apesar do mau momento do atleta, que convive com lesões no Santos, o camisa 10 continua indispensável. "O que falar do Neymar? É um jogador fora da curva. Ele precisa estar bem fisicamente porque, assim, ele é o melhor disparado. Cabe a ele estar bem fisicamente e mentalmente. Ele bem é melhor do que qualquer um disparado", disse.

O Brasil enfrenta o Paraguai na terça-feira, às 21h45, na Neo Química Arena, em Itaquera, o último compromisso desta Data Fifa.