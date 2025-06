Brasil se despede no individual no Mundial de Judô com derrotas de Bia Souza e Buzacarini

O Brasil encerrou nesta quinta-feira sua participação nas disputas individuais do Campeonato Mundial Sênior de Judô, em Budapeste. No último dia da fase de categorias, Beatriz Souza (acima dos 78kg) e Rafael Buzacarini (acima dos 100kg) representaram o País, mas acabaram eliminados nas rodadas preliminares e não avançaram às disputas por medalhas.

Bia foi a primeira brasileira a entrar no tatame e estreou com vitória sobre a angolana Crislayn Rodrigues, com um waza-ari no golden score. No entanto, na luta seguinte, pelas oitavas de final, foi derrotada pela croata Helena Vukovic após um duelo travado que terminou com a campeã olímpica penalizada três vezes, o limite permitido. A eliminação veio após ambas receberem punições por evitar pegadas, e Bia, com uma punição a mais, acabou fora.

Apesar do revés, Bia Souza soma três medalhas em Campeonatos Mundiais: prata em 2022 e bronzes em 2021 e 2023. Ela ainda volta a competir nesta sexta-feira (20), quando o Brasil entra em ação na disputa por equipes mistas.

No masculino, Rafael Buzacarini fez sua estreia em Mundiais na categoria peso-pesado (acima dos 100kg), após anos lutando no meio-pesado (até 100kg). O adversário foi o experiente russo Tamerlan Bashaev, bronze nos Jogos de Tóquio e no último Mundial. O combate foi equilibrado, com um waza-ari para cada lado no tempo normal, mas no golden score, o brasileiro foi projetado e levou um novo waza-ari, sendo eliminado.

Assim como Bia, Buzacarini volta a competir na sexta-feira com o time do Brasil na disputa por equipes mistas, formato que encerra o Mundial em Budapeste. A equipe brasileira estreia contra o Casaquistão nas oitavas de final e, em caso de vitória, enfrentará Alemanha ou Azerbaijão nas quartas.

Além dos dois, outros judocas brasileiros já participaram do torneio individual: Shirlen Nascimento, Jéssica Lima, Rafaela Silva, Nauana Silva e Karol Gimenes, no feminino, e Daniel Cargnin, Vinicius Ardina, Rafael Macedo, Marcelo Fronckowiak e Leonardo Gonçalves, no masculino. O bloco preliminar da competição por equipes começa às 5h (de Brasília), com as finais programadas para as 13h.