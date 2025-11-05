Botafogo faz 3 a 0 no Vasco e consolida posição no G-6 do Brasileirão Estadão Conteúdo 05.11.25 21h53 O Botafogo confirmou o bom momento e venceu o Vasco por 3 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória serviu como resposta à eliminação para o rival na Copa do Brasil e manteve o time firme na zona de classificação à Libertadores. Com o resultado, o Botafogo chegou aos 51 pontos e se mantém em sexto lugar, consolidando presença entre os candidatos ao torneio continental. O Vasco, com 42, conheceu a segunda derrota consecutiva e viu o objetivo de alcançar o G-7 ficar mais distante. O primeiro tempo foi intenso e equilibrado. O Vasco começou pressionando, com marcação alta e posse prolongada, tentando empurrar o adversário para o próprio campo. O Botafogo respondeu com velocidade e inteligência, explorando os espaços às costas da defesa e levando perigo constante. Marlon assumiu o controle do meio-campo, ditando o ritmo e conectando as jogadas ofensivas. Vitinho, Correa e Santi obrigaram Léo Jardim a boas intervenções. Quando o Vasco tentou recuperar o domínio, esbarrou na dificuldade de criar pelos lados e na falta de precisão nos cruzamentos para Vegetti, isolado entre os zagueiros. Aos 42 minutos, a insistência botafoguense foi premiada. Cuesta derrubou Correa dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Alex Telles converteu com segurança, abrindo o placar e levando o time em vantagem para o intervalo. No segundo tempo, o Botafogo manteve o controle emocional e quase ampliou aos sete minutos. Após erro de Matheus França, Vitinho cruzou com precisão para Correa, que acertou o travessão em lance de muita força e técnica. A chance perdida, no entanto, não alterou a confiança da equipe. Fernando Diniz tentou reorganizar o Vasco com alterações ofensivas, buscando velocidade e presença de área, mas o time seguiu travado na construção. A defesa botafoguense encaixou bem as coberturas, enquanto o meio sustentava o ritmo com marcação coordenada. Aos 26 minutos, o Botafogo voltou a encontrar espaço. Savarino inverteu para Artur, que recebeu nas costas da zaga e finalizou com precisão na saída de Léo Jardim, ampliando o marcador e aumentando o controle do jogo. Pouco depois, aos 31, o terceiro gol confirmou a superioridade. Após lançamento na segunda trave, Coutinho não conseguiu afastar e Cuiabano aproveitou a sobra. O lateral arriscou o chute, a bola desviou e sobrou para David Ricardo, que mergulhou de peixinho para marcar o terceiro e fechar a vitória no Nilton Santos. Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Juventude no sábado, às 18h, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). No domingo, às 16, o Botafogo visita o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA). FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 3 X 0 VASCO BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Alexander Barbosa, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo (Newton), Savarino (Cuiabano) e Santiago Rodríguez (Allan); Joaquín Correa (Artur) e Arthur Cabral (Chris Ramos). Técnico: Davide Ancelotti VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros (Hugo Moura), Tchê Tchê (Matheus França) e Philippe Coutinho (Thiago Mendes); Rayan, Vegetti (David) e Andrés Gómez (GB). Técnico: Fernando Diniz. GOLS - Alex Telles, aos 46 minutos do primeiro tempo. Artur, aos 26, e David Ricardo, aos 31 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Alexander Barboza, Artur e Marlon Freitas (Botafogo); Matheus França (Vasco). ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ). RENDA - R$ 736.970,00. PÚBLICO - 13.321 torcedores. LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). 