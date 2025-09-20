Bortoleto reclama do vento, mas vê GP do Azerbaijão com otimismo: 'Podemos lutar por pontos' Estadão Conteúdo 20.09.25 15h02 Os treinos de sexta-feira e de sábado se mostraram decepcionantes para a Sauber, já que seus dois pilotos sofreram com a instabilidade do carro por causa das fortes rajadas de vento em Baku e ficaram distantes de conseguir um lugar entre os dez primeiros do grid de largada para a corrida deste domingo. Enquanto Nico Hülkenberg foi um dos seis pilotos a tocar no muro no treino de classificação, sendo eliminado ainda no Q1, Gabriel Bortoleto avançou ao Q2 e largará na 13ª posição, atrás dos campeões mundiais Fernando Alonso, da Aston Martin, e Lewis Hamilton, da Ferrari. "Você sempre quer o melhor resultado, e obviamente estou um pouco decepcionado, mas acho que era isso que podíamos alcançar hoje. Perdi tempo na última curva, com o carro saindo de traseira, mas não dava para chegar ao Q3", afirmou o piloto brasileiro. "O nosso carro fica bem instável em condições assim (com vento) e ficamos expostos. Mas faz parte, tem corridas que dá para extrair 100% do carro e tem outras que extrai 95%, como aqui em Baku." Bortoleto conseguiu se livrar das batidas nas fechadas curvas das ruas de Baku, diferentemente de pilotos como Oscar Piastri, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari, e acredita que, caso consiga manter o carro na pista, principalmente no início da prova, poderá alcançar a zona de pontuação. Consegui levar o carro com segurança para o Q2, o que foi um resultado decente, e nosso ritmo de corrida mostrou algum potencial", afirmou. "Se conseguirmos administrar bem as primeiras voltas, acredito que podemos ter um desempenho sólido e, com sorte, lutar por pontos novamente", acrescentou o novato. O GP do Azerbaijão, 17ª etapa do Mundial de Fórmula 1, será realizado a partir das 8h (horário de Brasília) deste domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do Azerbaijão Sauber Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 19.09.25 17h34 SÉRIE B 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B 19.09.25 16h05 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Pioneirismo Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. 19.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4 20.09.25 7h30 SÉRIE B Contra o Goiás, Márcio Fernandes quer Paysandu jogando como se estivesse 'em casa' O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A 19.09.25 22h52