Bortoleto fala sobre acidente em Interlagos na sprint da F1: 'Tive sorte de sair inteiro'

Correndo pela primeira vez na carreira em Interlagos, Gabriel Bortoleto deu um susto em todos na última volta da corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, neste sábado, 8. O brasileiro bateu forte a sua Sauber no final da reta principal e se chocou fortemente contra o muro.

Após uma passagem protocolar pelo centro médico, Bortoleto não teve nenhuma lesão constatada e vai poder correr normalmente neste domingo. No entanto, como a Sauber não conseguiu restaurar o carro a tempo do treino classificatório, ele será o último no grid.

"Sim, antes de tudo, preciso parabenizar a equipe porque eles reconstruíram o carro do zero e quase conseguiram fazê-lo funcionar para a qualificação, o que não é fácil. Eles fizeram um trabalho incrível", explicou Bortoleto.

"Eu acho que eu peguei uma parte molhada na pista, tem muitas teorias, eu acho que eu ouvi também o pessoal falando que possivelmente o DRS não desativou, mas eu não sei, eu preciso olhar a telemetria, estava focado na classificação, porque muito possivelmente a gente ia conseguir colocar o carro lá, infelizmente não deu, tiveram que remontar o carro inteiro em 3 horas. Mas eu acho que é isso, eu ainda preciso entender direito se foi o DRS, se foi a parte molhada, mas não importa agora, já foi", completou.

A batida forte, onde o monoposto do brasileiro chegou a decolar do chão, comprovou a segurança dos carros da Fórmula 1 hoje em dia, já que Bortoleto se levantou normalmente e saiu andando.

"Eu saio do carro e obviamente sinto um pouco de dor aqui ou ali, mas dor normal, você sabe, como todo fim de semana de corrida que eu termino, sempre tenho um pouco no ombro aqui e ali e preciso fazer o mesmo. Então, sou muito sortudo porque acho que poderia ter sido muito pior e consegui sair inteiro.

O brasileiro explicou até que o carro estava apto a ir para a pista, mas não acertado suficiente para tentar passar do Q1.

"Mas se você quer fazer as coisas corretamente, sabe, eles precisavam um pouco, não sei, provavelmente 20, 30 minutos a mais para acertar o carro perfeito para as condições de qualificação. Acho que se me mandassem para a pista, seria apenas para ver se o carro estava realmente funcionando porque refizeram tudo", analisou.

O brasileiro falou sobre a estratégia para a corrida de domingo. Seu companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg, largará da 10ª colocação.

"Tanto faz, eu acho que amanhã, talvez uma corrida maluca, porque aí assim talvez dê pra jogar com a estratégia e tudo, porque largar lá de trás não é fácil. Espero que o carro desempenhe bem, hoje o Nico demonstrou que o carro está lá".