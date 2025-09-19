Bortoleto critica desempenho do carro e revela preocupação para GP do Azerbaijão de F-1 Estadão Conteúdo 19.09.25 15h28 A sexta-feira não foi muito proveitosa para o brasileiro Gabriel Bortoleto levando em conta o seu desempenho nos dois treinos livres realizados no circuito de Baku para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Nas duas sessões, o brasileiro da Sauber esteve longe de brigar no pelotão de cima e lamentou os problemas com o carro. Na primeira atividade, o piloto foi prejudicado pela paralisação de 25 minutos por causa de um problema na pista, escapou duas vezes ao tentar a melhor volta e ficou em 14º. No segundo treino, o panorama não mudou, ele seguiu com dificuldades, e finalizou a movimentação em 15º. "A pista é bem difícil com muita ondulação e muito buraco. Qualquer erro de freada já te coloca reto na curva e você pode acabar na parede. Foi um dia bom, mas complicado. Sinto que é difícil replicar uma boa volta a todo momento e preciso de um carro em que consiga acreditar e confiar 100%", afirmou o piloto em entrevista à Band. Bortoleto comentou ainda sobre a confiança que precisa ter em uma boa classificação e afirmou que no circuito de rua de Baku a margem de erro acaba sendo mais estreita. "Em outras pistas, se você dá uma escapada ou acontece algo, você consegue se salvar. Aqui não temos essa margem de erro. A gente precisa de um carro que se ajuste um pouco mais e vou trabalhar o dia e a noite inteira junto com os engenheiros. Temos de fazer esses ajustes para amanhã", completou o brasileiro. Os pilotos voltam à pista neste sábado para o terceiro treino livre e, depois, para a definição do grid para a disputa do GP do Azerbaijão, que acontece neste domingo, às às 8h (horário de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 treino livre GP do Azerbaijão Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Pioneirismo Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. 19.09.25 12h56 Mais esportes Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira Prova é voltada para crianças e adolescentes e será realizada no dia 25 de outubro 19.09.25 12h31 Futebol Régis pode ser titular na partida entre Remo e Atlético-GO no Baenão, diz jornalista Leão Azul recebe o Dragão no próximo sábado (20) e António Oliveira estuda escalar o meia-atacante para começar a partida 19.09.25 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão 19.09.25 9h02 Futebol Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. 19.09.25 11h35 ESPORTES Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém 19.09.25 8h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 19.09.25 7h00