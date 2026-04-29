Bieler e Bryan são convocados pela 1ª vez por Bernardinho visando a Liga das Nações de Vôlei O Brasil estreia na Liga das Nações de Vôlei em giro caseiro no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, entre os dias 10 e 14 de junho Estadão Conteúdo 29.04.26 21h06 O técnico Bernardinho anunciou nesta quarta-feira a convocação de outros cinco nomes para treinos da seleção brasileira em Saquarema visando a disputa da Liga das Nações de Vôlei (VNL), em junho. E com novidades. O oposto Bryan e o levantador Bieler, destaques na Superliga, foram chamados pela primeira vez. O levantador do Suzano Vôlei, de 23 anos, é o primeiro nome convocado para a posição chamado e será observado por Bernardinho, dando sequência ao processo de reformulação no Brasil. Os nomes certos da posição, contudo, são Cachopa e Brasília. Já Bryan, de apenas 20 anos, chega para a concorrida posição de oposto, na qual Darlan é um dos destaques e também apareceu entre os convocados desta quarta. O jogador do Guarulhos Bateu Bet era um nome pedido na seleção principal faz algum tempo após brilhar na equipe de base e já tem quem queira que atue ao lado do titular. Os outros nomes anunciados são de velhos conhecidos: o ponteiro Lukas Bergmann, titular absoluto com Bernardinho, além do líbero Maique. Na semana passada já haviam sido chamados os ponteiros Honorato e Maicon, os centrais Thiery, Guilherme Voss e Barreto, além do líbero Pureza. A apresentação em Saquarema está agendada para domingo. O Brasil estreia na Liga das Nações de Vôlei em giro caseiro no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, entre os dias 10 e 14 de junho. Os adversários são Irã (dia 10), Bélgica (11), Sérvia (13) e Argentina (14). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei seleção brasileira Bernardinho Liga das Nações Bieler Bryan COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 futebol Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos' Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos 29.04.26 11h55 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 Futebol Paysandu encara decisão contra o Trem e pode ter reforços para buscar vaga na Copa Norte Papão precisa vencer fora de casa e torcer por resultado paralelo para avançar à semifinal 29.04.26 8h00 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47