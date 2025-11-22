Bayern leva susto, mas atropela o Freiburg com show de Olise e chega embalado contra o Arsenal

Tudo indicava que o confronto entre o poderoso Bayern de Munique e o limitado Freiburg seria mais um passeio do líder da Bundesliga, mas o clube bávaro precisou buscar a virada por 6 a 2 após sair atrás por 2 a 0, no primeiro tempo, neste sábado, a fim de manter a invencibilidade na temporada. Olise, com uma atuação de gala, decidiu a partida com dois gols e três assistências.

Com o resultado, o time comandado por Vincent Kompany chegou a 31 pontos na tabela, disparado na ponta, com dez vitórias e um empate - o Bayer Leverkusen, atualmente vice-líder, soma 23. Apesar do susto, a equipe alemã chega embalada com 16 vitórias e um empate na atual temporada antes do confronto com o Arsenal, em Londres, na quarta-feira, pela Champions League.

A partida realizada na Allianz Arena começou de forma diferente do que a torcida esperava. Em duas jogadas de bola parada, em cobranças de escanteio, o Freiburg expôs as falhas defensivas de um sonolento Bayern e abriu vantagem no placar com gols de Suzuki, por baixo, e Manzambi, pelo alto, contando com saída errada de Neuer, em apenas 17 minutos.

Os gols inesperados acordaram o time da casa, que balançou a rede logo na primeira finalização no jogo, aos 22 minutos. Olise assumiu a responsabilidade e comandou a reação. Primeiro, acionou o jovem Lennart Karl. Ainda antes do intervalo, o atacante francês igualou o placar em 2 a 2.

O Bayern voltou a ser Bayern no segundo tempo. Aliviado com a rápida reação, o time bávaro dominou o meio de campo e foi para cima dos visitantes em busca da virada, que não tardou a acontecer. Aos 15 minutos, já vencia por 4 a 2, com gols de Upamecano, aproveitando o cruzamento de Olise, e Harry Kane. Olise, destaque da partida, ainda deu sua terceira assistência no jogo para o gol de Nicolas Jackson e completou o placar em 6 a 2 nos minutos finais.

Confira os resultados deste domingo na Bundesliga: Bayern de Munique 6 x 2 Freiburg Borussia Dortmund 3 x 3 Stuttgart Wolfsburg 1 x 3 Bayer Leverkusen Augsburg 1 x 0 Hamburgo Heidenheim 0 x 3 Borussia Mönchengladbach