Bayern leva susto, mas atropela o Freiburg com show de Olise e chega embalado contra o Arsenal Com o resultado, o time comandado por Vincent Kompany chegou a 31 pontos na tabela, disparado na ponta, com dez vitórias e um empate Estadão Conteúdo 22.11.25 13h48 Bayern leva susto, mas atropela o Freiburg com show de Olise e chega embalado contra o Arsenal. (Foto: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP) Tudo indicava que o confronto entre o poderoso Bayern de Munique e o limitado Freiburg seria mais um passeio do líder da Bundesliga, mas o clube bávaro precisou buscar a virada por 6 a 2 após sair atrás por 2 a 0, no primeiro tempo, neste sábado, a fim de manter a invencibilidade na temporada. Olise, com uma atuação de gala, decidiu a partida com dois gols e três assistências. Com o resultado, o time comandado por Vincent Kompany chegou a 31 pontos na tabela, disparado na ponta, com dez vitórias e um empate - o Bayer Leverkusen, atualmente vice-líder, soma 23. Apesar do susto, a equipe alemã chega embalada com 16 vitórias e um empate na atual temporada antes do confronto com o Arsenal, em Londres, na quarta-feira, pela Champions League. A partida realizada na Allianz Arena começou de forma diferente do que a torcida esperava. Em duas jogadas de bola parada, em cobranças de escanteio, o Freiburg expôs as falhas defensivas de um sonolento Bayern e abriu vantagem no placar com gols de Suzuki, por baixo, e Manzambi, pelo alto, contando com saída errada de Neuer, em apenas 17 minutos. Os gols inesperados acordaram o time da casa, que balançou a rede logo na primeira finalização no jogo, aos 22 minutos. Olise assumiu a responsabilidade e comandou a reação. Primeiro, acionou o jovem Lennart Karl. Ainda antes do intervalo, o atacante francês igualou o placar em 2 a 2. O Bayern voltou a ser Bayern no segundo tempo. Aliviado com a rápida reação, o time bávaro dominou o meio de campo e foi para cima dos visitantes em busca da virada, que não tardou a acontecer. Aos 15 minutos, já vencia por 4 a 2, com gols de Upamecano, aproveitando o cruzamento de Olise, e Harry Kane. Olise, destaque da partida, ainda deu sua terceira assistência no jogo para o gol de Nicolas Jackson e completou o placar em 6 a 2 nos minutos finais. Confira os resultados deste domingo na Bundesliga: Bayern de Munique 6 x 2 Freiburg Borussia Dortmund 3 x 3 Stuttgart Wolfsburg 1 x 3 Bayer Leverkusen Augsburg 1 x 0 Hamburgo Heidenheim 0 x 3 Borussia Mönchengladbach Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bundesliga Bayern de Munique Freiburg Olise COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44