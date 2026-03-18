Bahia supera o Red Bull Bragantino em Salvador e mantém invencibilidade no Brasileirão Estadão Conteúdo 18.03.26 21h28 O Bahia confirmou o excelente momento na temporada ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite desta quarta-feira). O duelo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi disputado na Arena Fonte Nova e mostrou a força coletiva do time comandado por Rogério Ceni, que soube controlar as ações desde os minutos iniciais. Mesmo sem contar com peças importantes como Everton Ribeiro, o time baiano manteve a organização tática para superar um adversário que buscava reabilitação, mas que encontrou dificuldades para romper o sistema defensivo mandante. Com este triunfo em Salvador, o Bahia atinge os 14 pontos e assume a terceira colocação na tabela de classificação, colado nos líderes. Por outro lado, o Red Bull Bragantino estaciona nos oito e cai para o meio da tabela, ligando o sinal de alerta após uma sequência de resultados negativos. O time não vence há cinco jogos. O revés fora de casa obriga o time paulista a buscar uma reação imediata para não se distanciar do pelotão de frente da competição nacional. A primeira etapa foi marcada por uma postura agressiva dos donos da casa, que pressionaram a saída de bola paulista e ditaram o ritmo do confronto. Aos 16 minutos, o placar foi aberto com um lance de rara felicidade. Jean Lucas serviu de calcanhar para Luciano Juba, que finalizou de primeira, acertando o ângulo do goleiro Tiago Volpi para anotar um golaço e mandar um recado para Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. O domínio foi ampliado aos 39 minutos, quando Juba apareceu novamente como protagonista ao avançar pela esquerda e cruzar rasteiro. Na tentativa de corte da defesa, a bola rebateu no volante Erick e tomou o caminho das redes, garantindo uma vantagem confortável antes do intervalo. No segundo tempo, o Bragantino tentou mudar sua postura e ocupou mais o campo ofensivo, principalmente com as investidas de Mosquera e as tentativas de Isidro Pitta em lances de bola parada. No entanto, a defesa do Bahia se manteve bem ajustada, neutralizando as principais investidas do time paulista e afastando o perigo da pequena área. O time da casa ainda teve a oportunidade de ampliar a vitória com Olivera, que exigiu uma defesa difícil de Volpi após jogada individual. Com inteligência, o grupo de Ceni administrou a posse de bola nos minutos finais para selar o resultado positivo. O próximo compromisso do Bahia será no domingo, quando viaja até Belém para enfrentar o Remo, às 16h, no Mangueirão. Já o Red Bull Bragantino retorna aos seus domínios para receber o Botafogo, no sábado, também às 16h, buscando retomar o caminho das vitórias. Ambas as equipes agora iniciam os processos de recuperação física para manter a intensidade na sequência desta maratona de jogos do Brasileirão. FICHA TÉCNICA BAHIA 2 x 0 RED BULL BRAGANTINO BAHIA - Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Mingo e Luciano Juba; Erick, Caio Alexandre (Nestor), Jean Lucas (Michel Araújo) e Cristian Olivera (Sanabria); Pulga (Ademir) e Willian José (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni. RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Ryan Augusto, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Cauê; Fabinho (Alix Vinícius), Sosa (Sasha) e Rodriguinho (Eric Ramires); Herrera (Mosquera), Pitta e Vinicinho (Davi Gomes). Técnico: Vagner Mancini. GOLS - Luciano Juba, aos 16, e Erick, aos 39 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Erick, Acevedo e Rodrigo Nestor (Bahia); Rodriguinho (Red Bull Bragantino). ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC). PÚBLICO - 27.857 torcedores. RENDA - R$ 761.774,50. LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Bahia Red Bull Bragantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Olha o pix! 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