Bahia supera o Red Bull Bragantino em Salvador e mantém invencibilidade no Brasileirão

O Bahia confirmou o excelente momento na temporada ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite desta quarta-feira). O duelo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi disputado na Arena Fonte Nova e mostrou a força coletiva do time comandado por Rogério Ceni, que soube controlar as ações desde os minutos iniciais.

Mesmo sem contar com peças importantes como Everton Ribeiro, o time baiano manteve a organização tática para superar um adversário que buscava reabilitação, mas que encontrou dificuldades para romper o sistema defensivo mandante.

Com este triunfo em Salvador, o Bahia atinge os 14 pontos e assume a terceira colocação na tabela de classificação, colado nos líderes. Por outro lado, o Red Bull Bragantino estaciona nos oito e cai para o meio da tabela, ligando o sinal de alerta após uma sequência de resultados negativos. O time não vence há cinco jogos. O revés fora de casa obriga o time paulista a buscar uma reação imediata para não se distanciar do pelotão de frente da competição nacional.

A primeira etapa foi marcada por uma postura agressiva dos donos da casa, que pressionaram a saída de bola paulista e ditaram o ritmo do confronto. Aos 16 minutos, o placar foi aberto com um lance de rara felicidade. Jean Lucas serviu de calcanhar para Luciano Juba, que finalizou de primeira, acertando o ângulo do goleiro Tiago Volpi para anotar um golaço e mandar um recado para Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira.

O domínio foi ampliado aos 39 minutos, quando Juba apareceu novamente como protagonista ao avançar pela esquerda e cruzar rasteiro. Na tentativa de corte da defesa, a bola rebateu no volante Erick e tomou o caminho das redes, garantindo uma vantagem confortável antes do intervalo.

No segundo tempo, o Bragantino tentou mudar sua postura e ocupou mais o campo ofensivo, principalmente com as investidas de Mosquera e as tentativas de Isidro Pitta em lances de bola parada. No entanto, a defesa do Bahia se manteve bem ajustada, neutralizando as principais investidas do time paulista e afastando o perigo da pequena área.

O time da casa ainda teve a oportunidade de ampliar a vitória com Olivera, que exigiu uma defesa difícil de Volpi após jogada individual. Com inteligência, o grupo de Ceni administrou a posse de bola nos minutos finais para selar o resultado positivo.

O próximo compromisso do Bahia será no domingo, quando viaja até Belém para enfrentar o Remo, às 16h, no Mangueirão. Já o Red Bull Bragantino retorna aos seus domínios para receber o Botafogo, no sábado, também às 16h, buscando retomar o caminho das vitórias. Ambas as equipes agora iniciam os processos de recuperação física para manter a intensidade na sequência desta maratona de jogos do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 x 0 RED BULL BRAGANTINO

BAHIA - Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Mingo e Luciano Juba; Erick, Caio Alexandre (Nestor), Jean Lucas (Michel Araújo) e Cristian Olivera (Sanabria); Pulga (Ademir) e Willian José (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Ryan Augusto, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Cauê; Fabinho (Alix Vinícius), Sosa (Sasha) e Rodriguinho (Eric Ramires); Herrera (Mosquera), Pitta e Vinicinho (Davi Gomes). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Luciano Juba, aos 16, e Erick, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Erick, Acevedo e Rodrigo Nestor (Bahia); Rodriguinho (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

PÚBLICO - 27.857 torcedores.

RENDA - R$ 761.774,50.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).