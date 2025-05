Auxiliar de Abel vê Palmeiras 'forte' após vitória em Bragança: 'Jogo mais difícil do ano'

"Foi um dos jogos mais difíceis que tivemos. O mais difícil do ano". Foi dessa maneira que o auxiliar João Martins, que substituiu o técnico Abel Ferreira (suspenso) neste domingo, encarou a partida em que o Palmeiras superou o Red Bull Bragantino de virada, por 2 a 1, na casa do adversário.

A liderança isolada do Campeonato Brasileiro, no entanto, não ilude o profissional que assumiu o comando do elenco principal. Segundo ele, o rival dificultou muito a atuação de seu time, mas os atletas conseguiram achar soluções dentro de campo.

"Temos um calendário muito complicado e o que se exige de um time como o Palmeiras é vencer, vencer sempre. E mostramos equilíbrio para conseguir um importante resultado. Eles marcaram muito bem, os passes não saíam, mas fomos fortes", afirmou o auxiliar.

Martins admitiu que o primeiro tempo foi muito abaixo e afirmou que o elenco se mostrou maduro para não desistir. Segundo ele, o Palmeiras se encontrou na etapa final. "Tivemos dificuldade de pegar uma equipe fresca, principalmente no primeiro tempo. No fim, foi bom pelo trabalho, pela resiliência. Quando não dá na técnica, vai na determinação, no suor", comentou o auxiliar após o confronto.

Com quatro vitórias nos últimos cinco compromissos no Brasileiro, o conjunto paulista, que ostenta 22 pontos e 81% de aproveitamento no Nacional, já tem um outro compromisso decisivo pela frente. Nesta quinta, o time volta a campo contra o Ceará, pela Copa do Brasil. Após vencer o duelo de ida da terceira fase por 1 a 0, os palmeirenses definem a vaga no Allianz Parque. Essa maratona, no entanto, não assusta o auxiliar de Abel Ferreira. "Por isso, o importante é trabalhar jogo a jogo", disse.