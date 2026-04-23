Atlético-MG vence Ceará em noite de golaços e abre vantagem na Copa do Brasil Para o Ceará, o revés por apenas um gol mantém a disputa totalmente aberta Estadão Conteúdo 23.04.26 21h46 Ceará e Atlético (MG) se enfrentam hoje, às 18h30 na Arena Castelão (Foto / Gabriel Silva / Reprodução / Instagram @cearasc) O Atlético-MG estreou com vitória na Copa do Brasil, ao bater o Ceará por 2 a 1 na noite desta quinta-feira. No primeiro confronto da quinta fase, realizado na Arena MRV, o time mineiro precisou de intensidade na reta final para superar a resistência cearense. O resultado garante ao time mineiro a vantagem de jogar por qualquer igualdade no segundo jogo da eliminatória. Para o Ceará, o revés por apenas um gol mantém a disputa totalmente aberta para o reencontro no Castelão. A equipe cearense precisa agora de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis ou de um triunfo por dois gols de diferença para avançar direto. Os times se encontram novamente no dia 13 de maio, em Fortaleza. A etapa inicial começou em ritmo lento, com as duas equipes apresentando dificuldades na criação de jogadas ofensivas. O Atlético manteve a posse de bola, mas encontrou um adversário bem postado e paciente na marcação. O goleiro Richard, do Ceará, ainda realizou uma boa defesa em chute de Cassierra antes de deixar o campo com um trauma na clavícula. A pressão atleticana só surtiu efeito nos acréscimos da primeira etapa em um lance de bola parada. Após finalização de Victor Hugo e defesa parcial do goleiro reserva Bruno Ferreira, Cassierra aproveitou o rebote bem posicionado. O atacante mandou para o fundo das redes aos 47 minutos, garantindo a tranquilidade dos donos da casa antes da ida para o vestiário. O segundo tempo ganhou em emoção e qualidade técnica com dois gols de rara felicidade. Aos 19 minutos, o Ceará chegou ao empate com um golaço de Wendel Silva. Após assistência de letra de Fernandinho, o atacante dominou na entrada da área e acertou um chute colocado, sem chances de defesa, no ângulo superior do goleiro mineiro. O Atlético-MG reagiu rápido e retomou a liderança do placar aos 27 minutos com outra finalização de alto nível. Depois de cruzamento de Minda e assistência de Cuello, Renan Lodi apareceu como elemento surpresa. O lateral acertou um chute potente e seco que deixou o arqueiro Bruno Ferreira sem reação, selando a vitória do time da casa na Arena MRV. O time mineiro agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde terá um clássico nacional contra o Flamengo, no domingo, às 20h30. Já o Ceará volta suas atenções para a disputa da Série B. O time cearense recebe o Vila Nova-GO, também no domingo, às 18h, buscando manter o embalo na competição nacional antes de focar novamente na Copa do Brasil. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 2 X 1 CEARÁ ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon (Alexsander), Victor Hugo (Minda) e Bernard (Gustavo Scarpa); Dudu (Cuello) e Cassierra (Hulk). Técnico: Eduardo Domínguez. CEARÁ - Richard (Bruno Ferreira); Éder, Júlio César (Richardson), Luizão e Alex Silva; Diego (Lucas Lima), Juan Alano (Vina) e Fernando; Pedro Henrique (Fernandinho), Wendel Silva e Gustavo Prado. Técnico: Mozart. GOLS - Cassierra, aos 43 minutos do primeiro tempo; Wendel, aos 19, e Renan Lodi, aos 24 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Preciado e Alan Franco (CAM); Richard e Wendel Silva (CEA). ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC). PÚBLICO - 13.635 presentes. RENDA - R$ 577.188,75. LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Atlético-MG Ceará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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