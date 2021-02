Atlético-GO vence Coritiba e garante melhor campanha da história do clube no Brasileirão

Com as situações já definidas no Brasileirão, Atlético-GO e Coritiba se enfrentaram pela última rodada do nacional. E o Dragão não perdoou e fechou a participação do Coxa derrotando os rivais por 3 a 1, em um jogo fraco, típico de quem já por pouco brigava no torneio. O time de Marcelo Cabo vai para a Sul-Americana, enquanto os paranaenses já entraram em campo rebaixados para a Série B.

O Dragão conclui o Brasileirão com 50 pontos, maior pontuação já conquistada pelo clube na história do campeonato, e termina em 13º colocado. Já o Coritiba é o vice-lanterna com 31 pontos em 38 rodadas.

MAS JÁ?

Não deu nem tempo dos jogadores suarem, quando Gilvan já abriu o placar para o Atlético-GO. Após cobrança de escanteio vindo da direita, Gilvan subiu livre e cabeceou no canto esquerdo do goleiro Arthur.

QUE ISSO, SARRAFIORE?

O Argentino quase aplica um golaço em Goiânia. Ele pegou o rebote e emendou de primeira, a bola passou muito perto da trave de Jean.

GOOOOOL DO DRAGÃO!

O goleiro Arthur se equivocou na saída de bola. Bom para Chico, que pegou e tocou para Wellington Rato, aos 33 minutos, ampliar o marcador ao chutar forte.

IHHH, RAPAZ. GOL CONTRA DO COXA

Mais uma jogada de levantamento na área, o lateral Guilherme Biro tentou cortar a bola e acabou jogando contra a própria rede enganando o goleiro Arthur.

JOGO DE POUCAS EMOÇÕES, QUANDO... GOL DO COXA

A volta do intervalo não teve tantas jogadas de perigo, mas o Coxa era quem havia levado mais perigo com Sarrafiore aos seis minutos. Aos 17, Ricardo Oliveira soube aproveitar bem o cruzamento de Luiz Henrique e testou forte para o gol. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-GO x CORITIBA - 38ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIROEstádio: Antônio Accioly, Goiânia (GO)Data e horário: 25 de fevereiro, às 21h30 Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa/SP)Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)Cartões amarelos: Sarrafiore (CTB)

GOLS: Gilvan, 2'/2ºT (1-0); Wellington Rato, 33'/1ºT (2-0); Guilherme Biro (contra), 47'/2ºT (3-0); Ricardo Oliveira, 17'/2ºT (3-1)

ATLÉTICO-GO (Técnico: Marcelo Cabo)Jean; Arnaldo, João Victor (Oliveira, no intervalo), Gilvan e Nicolas; Baralhas, Willian Maranhão (Marlon Freitas, no intervalo) e Wellington Rato (Matheus Vargas, no intervalo); Chico (Janderson, aos 22'/2ºT), Danilo Gomes e Roberson (Zé Roberto, aos 22'/2ºT).

Coritiba (Técnico: Gustavo Morinigo)Arthur; Osman, Jonathan, Marcio Silva e Guilherme Biro; Angelo (Pablo Thomaz, aos 11'/2ºT), Hugo Moura, Luiz Henrique, Biel (Cristiano, aos 24'/2ºT) e Sarrafiore; Ricardo Oliveira.