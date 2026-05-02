Athletico-PR empata com o Grêmio na Arena da Baixada e segue fora do G-4 do Brasileirão O time paranaense atuou com um jogador a menos desde os 32 minutos. Estadão Conteúdo 02.05.26 23h02 Athletico-PR empata com o Grêmio na Arena da Baixada e segue fora do G-4 do Brasileirão (Gabriel Machado/AGIF) O sonho do Athletico-PR em atingir o G-4 na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro caiu por terra com o empate por 0 a 0 com o Grêmio, neste sábado, na Arena da baixada, pela 14ª rodada. O time paranaense perdeu a sua força como mandante porque atuou com um jogador a menos desde os 32 minutos, com a expulsão do lateral Esquivel. Apesar do tropeço em casa, o Athletico continua bem posicionado, com 23 pontos, em quinto lugar. Já venceu seis vezes em casa de oito participações. O Grêmio atingiu os 17 pontos, em 12º lugar. Na 15ª rodada, no domingo (dia 10), o rubro-negro vai enfrentar o Vasco, em São Januário, a partir das 20h30, enquanto o Grêmio vai receber em sua arena o Flamengo, às 19h30. Antes disso, na quarta-feira (6), vai até a Argentina enfrentar o Deportivo Riestra, pela quarta rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. Acostumado a por pressão em seus adversários quando atua diante de sua torcida, o Athletico-PR manteve a estratégia em casa e iniciou o jogo tomando as iniciativas ofensivas. Mas encontrou o Grêmio bem organizado na defesa, com três zagueiros - Gustavo Martins, Balbuena e Wagner Leonardo - bem posicionados. O time gaúcho teve no banco o auxiliar Vitor Severino no lugar do suspenso Luis Castro. Viveros e Mendoza se movimentavam bastante no ataque e tiveram uma chance cada para finalizar com perigo. O Grêmio tentava sair em velocidade, mas não conseguiu chegar no ataque em condições para finalizar. O primeiro tempo foi marcado por uma expulsão bizarra, quando Esquivel, do Furação, e Enamorado, do Imortal, trocaram muitos empurrões e agarrões nos calções e nas camisas. Neste embate, Esquivel tentou se desvencilhar e acertou um soco no adversário, que caiu e exagerou nos gestos. O árbitro Sávio Pereira Sampaio, após consulta ao VAR, expulsou somente o atleticano, provocando muitas reclamações por parte do time da casa. Com um jogador a menos, o Athletico-PR se viu obrigado a atuar de forma reativa no segundo tempo. Mas o Grêmio, embora mais adiantado, não conseguiu chegar perto da grande área em boas condições para as conclusões. André perdeu uma chance de ouro aos 30 minutos, ao cabecear para fora após cruzamento de Pavón. Aos 38 minutos, o Grêmio também ficou com 10 jogadores com a expulsão de Riquelme. Ele estava agarrando Benavídez e foi flagrado pelo árbitro. Os dois foram amarelados, mas o gremista já tinha um amarelo e acabou expulso. No lance seguinte, após escanteio, o Athletico teve duas chances para marcar. Na primeira, Gustavo Martins salvou em cima da linha e, na segunda, o goleiro Weverton espalmou. Os minutos finais foram de apreensão. FICHA TÉCNICA ATHLETICO-PR 0 X 0 GRÊMIO ATHLETICO - Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Portilla (Riquelme) e João Cruz (Léo Derik); Bruninho (Dudu), Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann. GRÊMIO - Weverton; Balbuena, Gustavo Martins, Balbuena e Wagner Leonardo; Pavón, Leonel Pérez, Nardoni (Willian) e Gabriel Mec (Riquelme); Enamorado (André) e Braithwaite (Tetê). Técnico: Vitor Severino (auxiliar). ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF). CARTÕES AMARELOS - Viveros e Benavídez (ATH). Riquelme (GRE) CARTÕES VERMELHOS - Esquivel (ATH) E Riquelme (GRE). RENDA - R$ 1.540.205,00. PÚBLICO - 26.753 torcedores. LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Athletico-PR Grêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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