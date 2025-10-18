Arsenal vence Fulham, com assistência de Gabriel Magalhães, e volta ao topo da Premier League Estadão Conteúdo 18.10.25 16h02 O Arsenal venceu o Fulham por 1 a 0 neste sábado no Craven Cottage, estádio do adversário, em Londres, e retomou a liderança da Premier League, com 19 pontos em oito rodadas. Mais cedo, o Manchester City havia derrotado o Everton por 2 a 0 e assumido o topo da classificação provisoriamente, com 16 pontos. Com a terceira vitória seguida, o time do técnico Mikel Arteta garantiu a segunda rodada consecutiva no topo da classificação. O gol do sexto triunfo no campeonato foi marcado após escanteio, aos 14 minutos do segundo tempo. Leandro Trossard mandou para as redes depois da casquinha do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães. A bola parada, especialmente o escanteio, tem se mostrado uma arma importante para o Arsenal nesta Premier League. Dos 15 gols marcados pelo time, 7 saíram em jogadas deste tipo. O Fulham amarga sua terceira derrota seguida e ocupa a 14ª colocação, com 8 pontos, 3 acima do Nottingham Forest, primeiro time na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Arsenal recebe o Crystal Palace no domingo, e o Fulham joga com o Newcastle, no sábado. O Arsenal tentou pressionar desde o início do jogo, com muita movimentação no ataque em busca de espaço para a finalização, mas o Fulham conseguia se fechar bem na última linha de marcação e chegava ao setor ofensivo com rápidas investidas. Assim, mesmo com mais posse de bola (cerca de 60%), o Arsenal finalizou bem menos (1 contra 5) até metade do primeiro tempo. Os visitantes até chegaram a marcar, com uma bela finalização de Calafiori, mas o italiano estava em posição irregular e o gol foi anulado. Na parte final da primeira etapa, o Arsenal foi encontrando espaço, acumulando finalizações e terminou o primeiro tempo com mais conclusões do que o adversário (8 a 6), mas o 0 a 0 permaneceu no placar. No início da segunda etapa, o Arsenal aumentou ainda mais a pressão e chegou ao gol aos 14 minutos. O líder teve um pênalti marcado aos 19 minutos, mas após a intervenção do VAR a infração foi anulada. Em busca do empate, o técnico português Marco Silva, do Fulham, colocou o jovem brasileiro Kevin, de 22 anos, no lugar do meia Joshua King. O jogador revelado pelo Palmeiras entrou bem e conseguiu algumas jogadas incisivas no ataque do time da casa. Já na parte final do jogo, o brasileiro Gabriel Martinelli entrou no lugar de Trossard, em uma tentativa de Arteta de aproveitar os espaços deixados pelo Fulham em busca do gol de empate. O atacante protagonizo uma bonita bicicleta dentro da área, mas a zaga conseguiu barrar a finalização. Já nos acréscimos, o goleiro alemão Leno, ex-Arsenal, com algumas defesas importantes, impediu que a vitória do Arsenal fosse mais elástica. 