Arboleda encaminha saída do São Paulo com mais polêmicas do que títulos; relembre os casos

Sem dar explicações, Robert Arboleda deixou de se apresentar para a partida contra o Cruzeiro no último sábado (4). Após sumir das atividades, o zagueiro viajou para o Equador, seu país natal, sem avisar familiares e representantes. O São Paulo notificou-o, dando-lhe 24 horas para apresentar uma justificativa. Após esse período, deu início a um processo que pode culminar na rescisão unilateral do contrato, caso, em 10 dias, ele não apareça.

No clube desde junho de 2017, acumulando quase nove temporadas vestindo a camisa tricolor, e sendo o jogador mais longevo do elenco atual, o zagueiro coleciona confusões, causando irritação na diretoria e torcedores.

Em 2019 veio a primeira grande polêmica do jogador, que antes já havia se envolvido em um acidente de carro e solicitado sua primeira liberação das atividades para resolver questões pessoais. De férias em seu país, ele apareceu em uma publicação no Instagram de Billy Arce, jogador do Barcelona do Equador, com uma camisa do rival Palmeiras. O modelo do uniforme era de 2018 e uma versão não comercializada pelo clube, com todos os patrocinios, tratando-se de uma camisa de jogo.

A publicação enfureceu torcedores e Arboleda foi hostilizado por parte da torcida no Morumbi, principalmente por membros das organizadas do clube. Por conta disso, a diretoria multou o atleta na época.

No ano de 2020, em outubro, em meio à pandemia da covid-19, o jogador foi flagrado em um baile funk sem utilizar máscara. Os conteúdos foram publicados nas redes sociais do cantor de funk DJ Guuga. As postagens mostravam Arboleda curtindo o show. O defensor foi penalizado com uma multa pela diretoria, que afirmou que o jogador já havia apresentado anticorpos ao vírus, por isso, não oferecia risco de transmissão, mesmo que médicos apontassem possibilidade de reinfecção.

Em maio de 2021 mais um episódio envolvendo balada teve o atleta como protagonista. Ainda em período de pandemia, o zagueiro, acompanhado do atacante David Neres, na época do Ajax, foi flagrado em uma festa clandestina, na zona leste de São Paulo, com mais de 100 pessoas. O evento foi alvo de fiscalização.

Os jogadores foram conduzidos para a Delegacia de Crime Contra a Saúde Pública, prestaram depoimento e foram liberados. O zagueiro foi mais uma vez multado e colocado em isolamento para verificar contaminação.

No ano seguinte, em abril, após servir à seleção equatoriana nas eliminatórias da Copa do Catar, Arboleda voltou a "aprontar". Ele não se apresentou no dia previsto, pré-clássico contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista. O atleta era esperado no CT da Barra Funda em uma quarta-feira, apareceu somente no dia seguinte, e foi multado pela diretoria do São Paulo.

Em julho de 2023, após o São Paulo eliminar o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil, o zagueiro fez um desabafo nas redes rebatendo críticas que recebeu após vestir a camisa do rival. "Não estou vendo um 'fdp' meia-boca falar que sou porco. Cadê esses que falaram mal de mim um mês atrás?", questionou em publicação.

No ano de 2024, ele novamente foi visto em uma balada, dessa vez antes de um amistoso servindo o Equador. Em vídeo publicado, o defensor aparece em uma boate de Nova York, nos Estados Unidos, exibindo um maço de dinheiro ao lado de uma mulher. No episódio, o meia Ray Kendry Páez, de apenas 16 anos, e o atacante Gonzalo Plata, também estavam com o atleta são-paulino.

Em seu Instagram, ele comentou o vídeo e indicou que estava de folga. "A partir de agora, nos meus dias livres, vou começar a ler a Bíblia, porque nem posso me divertir mais", disse.

Em 2025, o zagueiro rebateu uma declaração de um ídolo do clube. Muller, ex-atacante, afirmou que o "São Paulo tem nove estrangeiros, e um pior do que o outro". Em resposta, o zagueiro publicou uma foto ao lado de Ferraresi, Enzo Díaz, Dinenno e Bobadilla e escreveu na legenda "os gringos, um pior que o outro. Palhaço". Consagrado por seu passado vitorioso no Morumbi, o ex-atleta voltou a alfinetar o defensor equatoriano: "se ganhar 10 títulos, vem falar comigo".

Neste ano, Arboleda manteve a sina de indisciplinado e se reapresentou das férias com atraso de dois dias para o começo da pré-temporada. No Carnaval, ele viajou ao Equador após ser liberado e demorou a retornar, alegando problemas pessoais e perdendo três jogos. Neste período, ele chegou a ser visto em um amistoso entre Barcelona de Guayaquil e Inter Miami.

No São Paulo, Arboleda disputou 359 jogos, marcando 24 gols e conquistando três títulos pelo clube: o Paulistão de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil em 2024. O atleta tem contrato até o final de 2027 com o clube, que já estuda a rescisão.