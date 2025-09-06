Apresentado, Sampaoli explica escolha pelo Atlético-MG em vez do Santos: 'Perfil dos jogadores' Estadão Conteúdo 06.09.25 10h48 O técnico Jorge Sampaoli foi apresentado na manhã deste sábado na sala de imprensa da Arena MRV, em Belo Horizonte, para comandar o Atlético-MG pela segunda vez na carreira - foi campeão mineiro e terceiro colocado no Campeonato Brasileiro na primeira passagem pelo clube, em 2020. Ele assinou contrato até dezembro de 2027. O treinador argentino falou sobre como pretende fazer o clube engrenar no restante da temporada, utilização das categorias de base, da estreia no clássico com o Cruzeiro e também explicou por que optou por comandar o time mineiro em vez do Santos, que buscava o retorno do técnico desde o retorno à elite nacional. "Basicamente, analisando o plantel, a característica e o perfil dos jogadores, isso se aproxima muito mais da minha maneira de sentir o futebol", afirmou Sampaoli. "Tenho um grande carinho pelo Santos e também boas lembranças deste clube. Em 2020, o time jogou como eu queria, alguns jogadores que estavam aqui comigo, e resultou decisiva a escolha de vir ao Atlético." Atualmente, o Atlético-MG, de Hulk, ocupa apenas a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, duas acima do Santos, de Neymar, que somou 22 pontos em 21 partidas. O grupo de Belo Horizonte também está em situação delicada na Copa do Brasil, após perder o primeiro jogo para o Cruzeiro, e disputará com o Bolívar as quartas de final da Copa Sul-Americana. "Os momentos difíceis podem mudar rapidamente ou não rapidamente. Mas o que vamos mudar é a forma, a ideia, para que o jogador tenha presente a história desse clube, a forma de defender essa camisa, que é muito importante para nós. O torcedor do Galo tem um sentimento muito similar ao meu. Então, esses fatores foram decisivos (para optar pelo Atlético)", afirmou o comandante. Sampaoli terá pouco tempo para provocar a reação do Atlético-MG, que soma quatro derrotas nas cinco últimas partidas, antes da estreia diante do Cruzeiro, na quinta-feira, às 19h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil - o conjunto celeste venceu por 2 a 0 o primeiro duelo e decidirá em casa. "Vamos tentar mudar essa dinâmica negativa atual do Atlético. É importante implementar rapidamente a mudança de atitude, de ambição. Vamos trabalhar para recuperar jogadores que têm capacidade e, hoje, estão abaixo do nível", disse o novo técnico. "A vantagem (do Cruzeiro) é grande e jogar sem a nossa torcida é algo que iremos sentir. Mas temos de tentar mudar o rumo dessa história, ainda que seja difícil e complicado. Sempre teremos a expectativa de que aconteça o melhor para nós." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Atlético-MG Santos Jorge Sampaoli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES UFC Fight Night 258 Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6) Paraense busca superar revés recente e enfrenta o anfitrião local no UFC Fight Night 258, em Paris 06.09.25 8h00 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 BASQUETE De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro 05.09.25 16h28 Futebol Com mudanças no ataque, Remo divulga escalação para jogo contra o Amazonas-AM Equies se enfrentam às 17h, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B. 05.09.25 16h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 MELANCOLIA Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. 05.09.25 20h11