Após ser cogitado para assumir a Seleção Brasileira, Ancelotti revela desejo de se aposentar no Real

O brasileiro vive a expectativa de ter o italiano Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. No entanto, após muitas especulações, o treinador seguiu no Real Madrid e, aparentemente, não pretende deixar o posto. Há poucos dias de disputa a final da Champions League, o técnico do time merengue disse em entrevista que deve finalizar a carreira na equipe espanhola.

“Vou terminar a carreira no Real Madrid, mas primeiro quero outra Liga dos Campeões. Enquanto o Real Madrid me quiser, estarei aqui à disposição”, revelou o técnico que está com 64 anos.

O contrato atual de Ancelotti com o Real vai até 2026 e pode renovar por mais alguns anos. O italiano se prepara para disputa sua sexta final da Champions, tendo vencido quatro vezes. Ainda nesta temporada, o técnico conquistou a 36º La Liga da história da equipe merengue.

Nesta temporada, o treinador tem incríveis 40 vitórias em 54 jogos a frente do Real Madrid. Na final da Champions League, a equipe espanhola vai encarar o Borussia Dortmund, neste sábado (1°), às 16h.