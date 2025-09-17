Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20

Remo e Paysandu fazem mais um duelo emocionante no futebol, desta vez pelo Campeonato Paraense Sub-20. As equipes se encontram pela semifinal da competição nesta quarta-feira (17), às 9h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida vale vaga na final e terá transmissão da Rádio Liberal + no YouTube.

A cobertura da Rádio Liberal + contará com narração de João Wanderley, comentários de Mathaus Pauxis e reportagem de Michel Anderson, que trará todos os detalhes do Re-Pa.

Acompanhe o clássico Re-Pa Sub-20 ao vivo

A semifinal será em jogo único, e quem vencer o clássico encara a Tuna Luso na grande decisão. O time cruzmaltino superou o Sport Belém na manhã da última terça-feira (16), pelo placar de 4 a 0, e se garantiu na final.