Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu O Liberal 17.09.25 9h09 Vencedor irá encarar a Tuna Luso (Vitor Castelo/Paysandu) Remo e Paysandu fazem mais um duelo emocionante no futebol, desta vez pelo Campeonato Paraense Sub-20. As equipes se encontram pela semifinal da competição nesta quarta-feira (17), às 9h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida vale vaga na final e terá transmissão da Rádio Liberal + no YouTube. A cobertura da Rádio Liberal + contará com narração de João Wanderley, comentários de Mathaus Pauxis e reportagem de Michel Anderson, que trará todos os detalhes do Re-Pa. Acompanhe o clássico Re-Pa Sub-20 ao vivo A semifinal será em jogo único, e quem vencer o clássico encara a Tuna Luso na grande decisão. O time cruzmaltino superou o Sport Belém na manhã da última terça-feira (16), pelo placar de 4 a 0, e se garantiu na final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes re-pa paysandu remo campeonato paraense sub-20 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 Futebol Rádio Liberal + transmite o clássico Re-Pa pela semifinal do Parazão Sub-20; saiba mais Em jogo único na Curuzu, Paysandu e Remo decidem uma vaga na final do Parazão Sub-20 Região Metropolitana 16.09.25 19h40 FUTEBOL Lembra? Veja os jogadores que estiveram no último jogo do Remo com torcida no Baenão Leão Azul possui compromisso marcado para o retorno ao Baenão e torcida promete lotar o Estádio Evandro Almeida 16.09.25 17h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira 17.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 CÍRIO 2025 Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda 16.09.25 22h09 LEÃO Torcida esgota ingressos para Remo x Atlético-GO no Baenão Há, porém, uma cota exclusiva para check-in do sócio-torcedor. Caso a meta não seja atingida até quarta-feira (17), o clube abrirá um novo lote de ingressos na quinta (18) 16.09.25 22h53