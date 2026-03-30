'Antes tinha Ronaldo, Romário. Hoje o Brasil tem jogadores assim', diz João Pedro, da seleção O camisa 9 defendeu a qualidade da atual geração e comparou o elenco com ídolos do passado Estadão Conteúdo 30.03.26 10h13 João Pedro, do Brasil, disputa o lance com Vicente Pizarro, do Chile, durante partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 4. (Foto: HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO) A seleção brasileira se prepara para o amistoso contra a Croácia, nesta terça-feira, 31, em Orlando. O atacante João Pedro, com boas chances de iniciar como titular, ganhou destaque ao comentar o momento da equipe. Ele defendeu a qualidade da atual geração e comparou o elenco com ídolos do passado. O camisa 9 afirmou que o Brasil tem jogadores de alto nível no futebol de hoje, assim como antigamente com Ronaldo, Ronaldinho e Romário. Ele citou Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), e ele próprio, Estêvão e Andrey (Chelsea) como exemplos de atletas em grandes clubes. Apesar de reconhecer o talento do grupo, João Pedro admitiu que a falta de conquistas recentes em Copas do Mundo gera uma cobrança maior. Ele destacou que a pressão acontece quando a "maior seleção do mundo" fica muito tempo sem vencer o torneio. Desafios de entrosamento na Seleção Outro ponto destacado por João Pedro foi a dificuldade de adaptação dos atletas. Eles atuam em diferentes ligas europeias e possuem pouco tempo de convivência na Seleção Brasileira. Ele explicou que os jogadores de grandes clubes, como Vini Jr. (Real Madrid), ele (Chelsea) e Raphinha (Barcelona), estão se conhecendo melhor. Segundo o atacante, a falta de tempo para treinar juntos pesa no desempenho coletivo. Ele ressaltou que a seleção exige uma adaptação rápida, diferente dos clubes onde os jogadores passam o ano inteiro juntos. Com mais treinos, a expectativa é de melhora no entrosamento. Ancelotti promove ajustes e define provável time O técnico Carlo Ancelotti tem promovido ajustes na formação do Brasil nos treinos desta Data Fifa. A atividade mais recente contou com improvisações e novas alternativas, incluindo a utilização de Roger Ibañez na lateral-direita, após o corte de Wesley por lesão. Vinicius Júnior, que havia sido poupado, retornou às atividades. Marquinhos foi testado na equipe titular. O treinador manteve um esquema mais ofensivo, com dois meias e quatro atacantes. A formação utilizada no treino teve: Ederson; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e João Pedro. Cenário para o amistoso e últimas avaliações Em boa fase no Chelsea, João Pedro surge como forte candidato a começar jogando contra os croatas. Ele deve atuar ao lado de Matheus Cunha no setor ofensivo da equipe. Essa possibilidade se intensifica diante das incertezas envolvendo Vini Jr., que sentiu desconforto muscular, e do corte de Raphinha. Luiz Henrique, com bom desempenho anterior, também deve receber mais minutos em campo. A comissão técnica avalia a condição de atletas como Marquinhos, que se recupera de dores na coxa. A disputa por vagas no meio-campo segue aberta entre nomes como Andrey Santos e Danilo. A seleção realiza o último treino nesta segunda-feira antes do amistoso. O jogo contra a Croácia será às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Este será o último compromisso antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo, em 18 de maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira João Pedro Ronaldo Romário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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