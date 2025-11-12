Ancelotti sai em defesa de Xabi Alonso no Real Madrid: 'O que mais se pode pedir?' Recentes resultados do clube merengue geraram críticas ao treinador Xabi Alonso Estadão Conteúdo 12.11.25 14h13 Ancelotti é ex-treinador do Real Madrid (@realmadrid) O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, comentou o trabalho realizado por Xabi Alonso no Real Madrid. O italiano deixou o comando da equipe espanhola ao final da última temporada para assumir o Brasil. Recentes resultados do clube merengue geraram críticas ao treinador Xabi Alonso. No Campeonato Espanhol, o Real sofreu uma derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madri e teve um empate em 0 a 0 com o Rayo Vallecano. Na Champions League, sofreu um revés de 1 a 0 para o Liverpool. Ainda assim, o Real Madrid é o líder isolado de LaLiga. Na Champions, a equipe merengue está na zona de classificação para as oitavas de final. "Um empate no Real Madrid é a antessala de uma crise. Os resultados do Real Madrid são espetaculares até agora (na temporada). O que mais se pode pedir (a Xabi Alonso)?", disse Carlo Ancelotti em entrevista ao jornal AS, da Espanha. O treinador italiano teve duas passagens como comandante do gigante espanhol. Pelo clube merengue, conquistou 15 troféus, incluindo três Champions League e três Mundiais de Clubes. Mas Ancelotti também teve momentos de instabilidade no Real. "É mentira que eu fosse apenas um gestor", afirmou o técnico do Brasil. Carlo Ancelotti ainda foi questionado sobre Rodrygo, que caiu de produção no Real Madrid na temporada passada e ainda não retomou o melhor futebol. "Não fiz nada de especial, apenas entendi o problema que ele tinha e o ajudei", resumiu Ancelotti. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Ancelotti Xabi Alonso defesa Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES copa do brasil Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal 12.11.25 18h00 FUTEBOL Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro 12.11.25 17h03 série b Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase 12.11.25 16h30 FUTEBOL Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul 12.11.25 15h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52