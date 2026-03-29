Ancelotti faz novos testes na seleção brasileira e coloca Ibañez na lateral-direita

O técnico Carlo Ancelotti está promovendo novos testes na seleção brasileira para o amistoso contra a Croácia, que acontece na próxima terça-feira (31), em Orlando. A principal novidade do treino realizado neste domingo (29) foi a presença do zagueiro Roger Ibañez improvisado na lateral-direita, ocupando o lugar de Wesley, cortado por lesão. Além disso, o comandante colocou Marquinhos na equipe titular e testou uma formação com quatro atacantes e apenas dois meias de origem. Desta forma, os onze iniciais no treino foram: Ederson; Ibañez, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e João Pedro. Destaque no segundo tempo na derrota contra a França, por 2 a 1, no meio de semana, o segundo-atacante Luiz Henrique deve ganhar mais minutos com a equipe nacional. Outro que está praticamente confirmado entre os titulares é o centroavante João Pedro, que vive ótimo momento vestindo as cores do Chelsea-ING. Apesar do esboço, o técnico italiano tem algumas dúvidas, incluindo a presença do capitão Marquinhos. O zagueiro do PSG-FRA ficou fora da partida contra os franceses após sentir dores na coxa. Os volantes Andrey Santos e Danilo também batalham por uma vaga no meio de campo. A seleção brasileira terá outro treino nesta segunda-feira antes do confronto diante dos croatas. O time pentacampeão mundial entrará em campo na terça-feira (31), às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando. Esse é o último compromisso antes da convocação final da Copa do Mundo, que será anunciada no dia 18 de maio.