Ancelotti afirma que já tem 'espinha dorsal' da seleção brasileira para a Copa de 2026 Estadão Conteúdo 15.11.25 17h28 Após a atuação mais sólida desde que assumiu o comando da seleção brasileira, na vitória por 2 a 0 sobre Senegal, em Londres, o técnico Carlo Ancelotti revelou que já possui a "espinha dorsal" da equipe para a Copa do Mundo de 2026. Isso significa que os testes para os convocados serão cada mais pontuais. "Pouco a pouco nos aproximamos da Copa do Mundo e tudo fica mais claro. Eu falei que na data de outubro os testes acabaram e agora é uma linha mais reta para chegar na Copa do Mundo", afirmou em entrevista coletiva. O treinador italiano elogiou a atuação de seus comandados e não escondeu a satisfação com a volta do que chamou de "concentração defensiva" após os três gols sofridos no segundo tempo diante do Japão. "Jogo foi bonito, com sacrifício, com concentração defensiva. Gostei da equipe. Fizemos o jogo que queríamos fazer. Todos os jogadores atuaram muito bem". O treinador destacou, sobretudo, a pressão na marcação da saída de bola do adversário, principalmente no primeiro tempo. O quarteto formado por Matheus Cunha, Rodrygo, Estêvão e Vini Jr. preencheu bem os espaços, criando dificuldades para o nascimento das jogadas senegalesas. "Com muita pressão na primeira parte, controle na segunda parte porque não precisávamos de uma pressão muito alta como fizemos na primeira parte", declarou o comandante. O italiano somou a quarta vitória em sete partidas à frente da seleção brasileira. Ele superou Senegal, Chile, Coreia do Sul e Paraguai, empatou com o Equador e perdeu para Bolívia e Japão. Para a partida de terça-feira, diante da Tunísia, o treinador prevê poucas mudanças, mas vai observar principalmente a questão física. "Amanhã (domingo) vamos treinar e depois temos um treinamento na segunda-feira. Não vou arriscar com jogadores cansados. A ideia é não mudar muito a equipe de hoje", revelou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Senegal Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00