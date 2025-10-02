Ana Sátila volta ao pódio e conquista medalha de bronze no C1 no Mundial de canoagem slalom Estadão Conteúdo 02.10.25 8h47 A brasileira Ana Sátila voltou a brilhar no Mundial de canoagem slalom que está sendo disputado em Sydney, na Austrália. A canoísta ficou em terceiro lugar no C1, canoa individual, e ficou com a medalha de bronze na madrugada desta quinta-feira. A atleta finalizou o percurso com o tempo de 110s98, mas teve adicionado dois segundos por conta de penalidades e terminou a prova com 112s98. O ouro ficou com a polonesa Kaludia Zwolinska (108s49), seguida da russa Alsu Minazova, prata com 112s88 (após ser punida com um acréscimo de dois segundos). Sátila volta ao pódio nesta competição dois dias depois de conquistar o bronze (a sua primeira medalha neste mundial) na prova contra relógio. Ela ainda deve disputar as semifinais e, provavelmente, a final do k1. Na prova, a brasileira teve um início satisfatório e cumpriu um bom tempo no primeiro trecho. A partir daí, ela conseguiu se manter no pelotão de frente e confirmou o terceiro lugar ao final da prova decisiva. Também na madrugada desta quinta-eira, na disputa masculina, o brasileiro Charles Correa parou na semifinal ao terminar na 25ª posição com o tempo de 116s86, com seis segundos de penalidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave canoagem Mundial Ana Sátila medalha de bronze COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ricardo Gluck Paul é reeleito presidente da FPF no quadriênio 2026-2029 Chapa do presidente é composta por Ricardo Oliveira, Danielle Almeida, Sandeclei Monte, Helinho Júnior e Emerson Dias. 02.10.25 10h57 Futebol Os dois olhares para a "decisão" de hoje 02.10.25 10h45 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 FUTEBOL Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão 01.10.25 19h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44