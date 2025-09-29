Ana Sátila fatura medalha de bronze no Mundial de canoagem slalom na Austrália Estadão Conteúdo 29.09.25 11h53 O Brasil subiu no pódio na manhã desta segunda-feira no Mundial de Canoagem. Ana Sátila ficou com a medalha de bronze na modalidade caiaque cross contrarelógio individual feminino durante o primeiro dia de disputas, que vai até o dia 4 de outubro, em Sydney, na Austrália. Este foi o primeiro pódio nacional na competição. A brasileira completou o percurso sem penalidades com o tempo de 63s23. O primeiro lugar ficou com Alena Marx, da Suíça, que finalizou a prova com 62s09. A eslovena Ajda Novak foi a segunda colocada com 62s09. O resultado marca o retorno de Ana ao pódio em Campeonatos Mundiais após um hiato de sete anos. Feliz com o seu desempenho, ela festejou a sua atuação e disse ter dado a volta. "Comecei com o pé direito este Mundial na Austrália. Estou muito feliz com essa medalha logo no primeiro dia. Quem acompanhou sabe que passei por um turbilhão de acontecimentos este ano, mas Deus sabe o que faz. Agora temos uma semana intensa pela frente e conto com o apoio de todos vocês", afirmou a atleta. Omira Estacia Neta também esteve na disputa e terminou a prova na 25ª posição com o tempo de 68s30. A colocação garantiu a atleta nas eliminatórias do caiaquie cross. "Vamos competir até sábado, todos os dias com brasileiros na água", afirmou Estacia. No Time Trial masculino, Pedro Gonçalves, o Pepê, também se classificou. Ele fechou a sua prova em 59s17 e garantiu o 18º lugar. "Foi um primeiro dia intenso e consegui a vaga direta. Agora temos a classificatória no slalom e vamos brigar por medalha", disse o brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Mundial de canoagem Ana Sátila slalom bronze COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 Futebol Remo leva pouco mais de 14 mil torcedores ao Mangueirão no jogo contra o CRB-AL Time azulino teve baixa adesão, mas não fechou a partida com prejuízo 29.09.25 11h16 TABU Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 29.09.25 10h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 TABU Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 29.09.25 10h57