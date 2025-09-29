Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ana Sátila fatura medalha de bronze no Mundial de canoagem slalom na Austrália

Estadão Conteúdo

O Brasil subiu no pódio na manhã desta segunda-feira no Mundial de Canoagem. Ana Sátila ficou com a medalha de bronze na modalidade caiaque cross contrarelógio individual feminino durante o primeiro dia de disputas, que vai até o dia 4 de outubro, em Sydney, na Austrália.

Este foi o primeiro pódio nacional na competição. A brasileira completou o percurso sem penalidades com o tempo de 63s23. O primeiro lugar ficou com Alena Marx, da Suíça, que finalizou a prova com 62s09. A eslovena Ajda Novak foi a segunda colocada com 62s09.

O resultado marca o retorno de Ana ao pódio em Campeonatos Mundiais após um hiato de sete anos. Feliz com o seu desempenho, ela festejou a sua atuação e disse ter dado a volta.

"Comecei com o pé direito este Mundial na Austrália. Estou muito feliz com essa medalha logo no primeiro dia. Quem acompanhou sabe que passei por um turbilhão de acontecimentos este ano, mas Deus sabe o que faz. Agora temos uma semana intensa pela frente e conto com o apoio de todos vocês", afirmou a atleta.

Omira Estacia Neta também esteve na disputa e terminou a prova na 25ª posição com o tempo de 68s30. A colocação garantiu a atleta nas eliminatórias do caiaquie cross. "Vamos competir até sábado, todos os dias com brasileiros na água", afirmou Estacia.

No Time Trial masculino, Pedro Gonçalves, o Pepê, também se classificou. Ele fechou a sua prova em 59s17 e garantiu o 18º lugar. "Foi um primeiro dia intenso e consegui a vaga direta. Agora temos a classificatória no slalom e vamos brigar por medalha", disse o brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mundial de canoagem

Ana Sátila

slalom

bronze
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Luto

Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão'

Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado

29.09.25 11h56

Futebol

VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula

Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro.

29.09.25 11h48

Futebol

Remo leva pouco mais de 14 mil torcedores ao Mangueirão no jogo contra o CRB-AL

Time azulino teve baixa adesão, mas não fechou a partida com prejuízo

29.09.25 11h16

TABU

Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual

Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B

29.09.25 10h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

confusão

Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue

28.09.25 12h13

Celebração

Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta'

Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão

29.09.25 10h08

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

29.09.25 7h00

TABU

Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual

Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B

29.09.25 10h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda