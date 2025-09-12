Alonso não descarta Mbappé, Vini e Rodrygo juntos no Real Madrid e crê em Endrick na seleção Estadão Conteúdo 12.09.25 14h13 Xabi Alonso vem sofrendo para definir a escalação ofensiva no Real Madrid com tantas opções. Com Mbappé e Vini Júnior intocáveis, o treinador espanhol revelou nesta sexta-feira que é possível utilizar um trio na frente, com Rodrygo se juntando aos titulares. Em breve, Endrick será outra opção e o comandante também mostra confiança no jovem jogador, apostando que ele estará na lista de Carlo Ancelotti na seleção brasileira assim que se recuperar de lesão. Alonso aproveitou a prévia da partida com a Real Sociedad, neste sábado, em Anoeda, por LaLiga, para revelar que seu time ainda está indefinido e garantiu que "quem estiver melhor, vai jogar." A mensagem direcionada principalmente aos atacantes é uma maneira de deixar todos motivados. "Queremos ter sucesso. E quero administrar bem o grupo, tanto pela qualidade técnica quanto pelo lado humano. Que todos se sintam parte do projeto", enfatizou o treinador. "Agora, começamos um bloco muito exigente, com partidas a cada três dias até a próxima pausa, e precisamos ir todos juntos na mesma direção", seguiu. Ao falar sobre escalação, abriu brechas para ser questionado sobre a chance de usar o trio com Rodrygo, Vini e Mbappé e deixou aberta a possibilidade da escalação. Até então, os brasileiros substituíram um ao outro. "Sim, podem jogar (juntos). Já atuaram juntos no ano passado e isso pode acontecer dependendo da partida e dos outros jogadores. Não é algo descartado, só tivemos três jogos até aqui", explicou. "Às vezes queremos tirar conclusões definitivas em um período muito curto e é preciso ter um pouco mais de calma. Com mais tempo, poderemos avaliar melhor." O técnico ainda foi questionado sobre seus brasileiros no elenco e previu que todos serão chamados por Ancelotti para a seleção em breve, inclusive Endrick, ainda se recuperando de lesão muscular e fora dos jogos do Real Madrid. "Vini Jr. ficou de fora (contra Chile e Bolívia) por causa da suspensão no primeiro jogo. Militão, depois de uma lesão longa, ainda não conseguiu jogar tudo, mas quando atua, está em bom nível. E Rodrygo melhora a cada dia", avaliou. "Endrick está muito perto de voltar e não acredito que aconteça muitas vezes de os quatro ficarem aqui (em época de convocação). Se acontecer, serão muito bem-vindos, mas normalmente o Carlo (Ancelotti) vai chamá-los de novo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol LaLiga Real Madrid Vini Jr. Rodrygo Endrick Mbappé Xabi Alonso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 MAIS ESPORTES Paraense conquista a primeira medalha do Estado nos Jogos da Juventude 2025 Elisa Carine foi bronze na prova de velocidade feminina do ciclismo 12.09.25 11h40 MMA SPORT CLUB Belém sedia edição amadora do Strike Fight Championship dia 20 de setembro 12.09.25 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00