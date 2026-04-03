Alisson fica fora da temporada do Liverpool por lesão e preocupa seleção para a Copa do Mundo A expectativa interna é de retorno apenas na reta final da temporada europeia Estadão Conteúdo 03.04.26 11h17 Alisson não deve mais atuar pelo Liverpool nesta temporada. O goleiro brasileiro, que já havia sido cortado da última convocação da seleção por lesão muscular na coxa direita, seguirá fora de combate e virou motivo de atenção para a comissão técnica a poucos meses da Copa do Mundo. A ausência foi confirmada pelo técnico Arne Slot, que descartou a presença do camisa 1 nos próximos compromissos decisivos do clube. Alisson não enfrentará o Manchester City, pela Copa da Inglaterra, nem estará disponível para os confrontos contra o Paris Saint-Germain, pelas quartas de final da Champions League. A expectativa interna é de retorno apenas na reta final da temporada europeia. "Ele ficará fora por um pouco mais de tempo. Esperamos que esteja em forma no fim da temporada", afirmou o treinador, em entrevista coletiva. O cenário impacta diretamente o planejamento da seleção brasileira. Embora Alisson ainda seja tratado como titular absoluto, a sequência de problemas físicos passou a ser monitorada de perto por Carlo Ancelotti, que já considera alternativas para a posição. Na última Data Fifa, sem o goleiro do Liverpool, Ederson e Bento dividiram a titularidade, enquanto Hugo Souza, do Corinthians, também foi chamado e ganhou espaço na avaliação da comissão. Outros nomes seguem no radar, como John, do Nottingham Forest, que se recupera de lesão no joelho e tenta voltar a tempo de brigar por uma vaga. Até Fábio, do Fluminense, vem sendo considerado. Alisson integra a lista de jogadores considerados certos para a Copa, mas a condição física nas próximas semanas será determinante. A convocação final está marcada para o dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Liverpool Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37