Alisson é apresentado no Fluminense e revela 'acordo assinado' com o Corinthians O jogador já fez até sua estreia no Fluminense, mas teve e deixar o clube carioca de lado para falar sobre a negociação frustrada com o Corinthians da qual até hoje não sabe direito o que aconteceu Estadão Conteúdo 16.03.26 14h22 Alisson, do Fluminense (Instagram @alissoncastro23) Sonho do técnico Dorival Júnior, o meio-campista Alisson ficou muito perto de defender o Corinthians. O clube, contudo, não fez o pagamento do empréstimo ao São Paulo e a negociação acabou sendo desfeita. Nesta segunda-feira, o jogador foi apresentado pelo Fluminense e revelou que já tinha um acordo assinado com o rival paulista. "Infelizmente não deu certo. Foi uma negociação que tinha uma pessoa com um carinho especial, o Dorival, junto de sua comissão. Acabou que já tínhamos o acordo assinado por ambas as partes", revelou Alisson. O jogador já fez até sua estreia no Fluminense, mas teve e deixar o clube carioca de lado para falar sobre a negociação frustrada com o Corinthians da qual até hoje não sabe direito o que aconteceu. "Não sabemos o motivo de não ter dado certo. Fala-se muito de pagamentos e tudo o mais, mas acabou que meu empresário se dispôs, no momento, também a fazer o pagamento. Mas futebol é assim, vida que segue", explicou. "Tenho o privilégio, uma oportunidade grande novamente na carreira agora, que é vestir a camisa do Fluminense, um clube que não pensei duas vezes em acertar após ter feito a proposta." Da quantia fechada com o São Paulo de R$ 1,5 milhão pelo empréstimo, na ocasião, o Corinthians tinha de desembolsar R$ 1 milhão à vista, o que acabou não acontecendo pelos problemas financeiros enfrentado à época. Alisson não podia ser inscrito no Paulistão e a diretoria ainda sofreu pressão interna pelo fato de a negociação ser considerada de risco. Caso cumprisse obrigações em campo, Alisson teria de ser adquirido em definitivo pelo Corinthians e o clube teria de desembolsar ainda mais R$ 1,5 milhão, valor considerado alto para um atleta de 32 anos. O clube paulista acabou se acertando com Allan, do Flamengo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Fluminense Corinthians São Paulo FC Alisson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19) 16.03.26 12h52 FUTEBOL Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI 16.03.26 12h43 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano 16.03.26 8h42 PÓS-JOGO Condé vê evolução no Remo apesar de nova derrota: 'mais agressiva' Técnico muda esquema com dois atacantes, elogia postura competitiva do Leão após revés para o Coritiba 15.03.26 22h07 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23