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Alisson é apresentado no Fluminense e revela 'acordo assinado' com o Corinthians

O jogador já fez até sua estreia no Fluminense, mas teve e deixar o clube carioca de lado para falar sobre a negociação frustrada com o Corinthians da qual até hoje não sabe direito o que aconteceu

Estadão Conteúdo
fonte

Alisson, do Fluminense (Instagram @alissoncastro23)

Sonho do técnico Dorival Júnior, o meio-campista Alisson ficou muito perto de defender o Corinthians. O clube, contudo, não fez o pagamento do empréstimo ao São Paulo e a negociação acabou sendo desfeita. Nesta segunda-feira, o jogador foi apresentado pelo Fluminense e revelou que já tinha um acordo assinado com o rival paulista.

"Infelizmente não deu certo. Foi uma negociação que tinha uma pessoa com um carinho especial, o Dorival, junto de sua comissão. Acabou que já tínhamos o acordo assinado por ambas as partes", revelou Alisson.

O jogador já fez até sua estreia no Fluminense, mas teve e deixar o clube carioca de lado para falar sobre a negociação frustrada com o Corinthians da qual até hoje não sabe direito o que aconteceu.

"Não sabemos o motivo de não ter dado certo. Fala-se muito de pagamentos e tudo o mais, mas acabou que meu empresário se dispôs, no momento, também a fazer o pagamento. Mas futebol é assim, vida que segue", explicou. "Tenho o privilégio, uma oportunidade grande novamente na carreira agora, que é vestir a camisa do Fluminense, um clube que não pensei duas vezes em acertar após ter feito a proposta."

Da quantia fechada com o São Paulo de R$ 1,5 milhão pelo empréstimo, na ocasião, o Corinthians tinha de desembolsar R$ 1 milhão à vista, o que acabou não acontecendo pelos problemas financeiros enfrentado à época. Alisson não podia ser inscrito no Paulistão e a diretoria ainda sofreu pressão interna pelo fato de a negociação ser considerada de risco.

Caso cumprisse obrigações em campo, Alisson teria de ser adquirido em definitivo pelo Corinthians e o clube teria de desembolsar ainda mais R$ 1,5 milhão, valor considerado alto para um atleta de 32 anos. O clube paulista acabou se acertando com Allan, do Flamengo.

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