Algoz de Fonseca, Rafael Jódar perde para Sinner e se despede do Madrid Open Estadão Conteúdo 29.04.26 13h47 Depois de eliminar o brasileiro João Fonseca e se tornar uma das sensações do Madrid Open, o espanhol Rafael Jódar se despediu nesta quarta-feira da competição. No confronto, válido pelas quartas de final, o líder do ranking da ATP, Jannik Sinner, confirmou o seu favoritismo e bateu o rival por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7 a 0) em 1h56 de partida. Este foi o primeiro encontro entre os dois tenistas no circuito profissional. Garantido nas semifinais, o número um do mundo tenta conquistar o seu primeiro título no Complexo da Caixa Mágica. Apesar do revés, o jovem de 19 anos, 42º na lista da ATP, deixou uma boa impressão ao exigir bastante do adversário. Com a sua performance na competição, ele buscar ganhar algumas posições no ranking. Com a vitória desta quarta-feira, Jannik Sinner completou as semifinais nos nove Masters 1000 e se igualou outro cinco jogadores no circuito: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Alexander Zverev. Além disso, ele chega a sua 21ª vitória seguida no circuito, o que representa a sua segunda maior sequência da carreira. Esta marca só fica atrás das 26 partidas que venceu de forma consecutiva no período entre a estreia em Xangai, em 2024, até o revés na final de Roma em 2025. Na partida, a primeira parcial foi equilibrada até o quinto game, quando Sinner fez valer a sua maior experiência e obteve uma quebra de serviço abrindo vantagem. Ele repetiu a dose no sétimo game e ficou com o saque na mão para fechar o set e abrir frente com um 6/2. Na volta à quadra, Jódar esteve perto de quebrar o serviço de Sinner por duas vezes, mas falhou no momento definição e permitiu a recuperação do competidor italiano. Forçando a potência do seu saque (obteve um total de seis aces), Sinner manteve uma postura agressiva, mas encontrou um rival preparado para se defender e manter o jogo equilibrado. Sem quebras, a disputa foi para o tie-break e aí Sinner não deu chances para o rival. Ele abriu 7 a 0 e definiu a vitória Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Madrid Open Jódar Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 futebol Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos' Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos 29.04.26 11h55 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu encara decisão contra o Trem e pode ter reforços para buscar vaga na Copa Norte Papão precisa vencer fora de casa e torcer por resultado paralelo para avançar à semifinal 29.04.26 8h00 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00