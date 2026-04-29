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Algoz de Fonseca, Rafael Jódar perde para Sinner e se despede do Madrid Open

Estadão Conteúdo

Depois de eliminar o brasileiro João Fonseca e se tornar uma das sensações do Madrid Open, o espanhol Rafael Jódar se despediu nesta quarta-feira da competição. No confronto, válido pelas quartas de final, o líder do ranking da ATP, Jannik Sinner, confirmou o seu favoritismo e bateu o rival por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7 a 0) em 1h56 de partida.

Este foi o primeiro encontro entre os dois tenistas no circuito profissional. Garantido nas semifinais, o número um do mundo tenta conquistar o seu primeiro título no Complexo da Caixa Mágica.

Apesar do revés, o jovem de 19 anos, 42º na lista da ATP, deixou uma boa impressão ao exigir bastante do adversário. Com a sua performance na competição, ele buscar ganhar algumas posições no ranking.

Com a vitória desta quarta-feira, Jannik Sinner completou as semifinais nos nove Masters 1000 e se igualou outro cinco jogadores no circuito: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Alexander Zverev.

Além disso, ele chega a sua 21ª vitória seguida no circuito, o que representa a sua segunda maior sequência da carreira. Esta marca só fica atrás das 26 partidas que venceu de forma consecutiva no período entre a estreia em Xangai, em 2024, até o revés na final de Roma em 2025.

Na partida, a primeira parcial foi equilibrada até o quinto game, quando Sinner fez valer a sua maior experiência e obteve uma quebra de serviço abrindo vantagem. Ele repetiu a dose no sétimo game e ficou com o saque na mão para fechar o set e abrir frente com um 6/2.

Na volta à quadra, Jódar esteve perto de quebrar o serviço de Sinner por duas vezes, mas falhou no momento definição e permitiu a recuperação do competidor italiano.

Forçando a potência do seu saque (obteve um total de seis aces), Sinner manteve uma postura agressiva, mas encontrou um rival preparado para se defender e manter o jogo equilibrado. Sem quebras, a disputa foi para o tie-break e aí Sinner não deu chances para o rival. Ele abriu 7 a 0 e definiu a vitória

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