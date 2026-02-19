Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Oportunidades após o carnaval, saiba como criar um currículo eficaz para conquistar oportunidades

Documento deve ser claro, personalizado e atualizado para atender às exigências do mercado de trabalho

O Liberal
fonte

O currículo é uma ferramenta estratégica que comunica a trajetória profissional do candidato (Freepik)

Em um cenário cada vez mais competitivo, elaborar um currículo bem estruturado é essencial para quem busca uma vaga. Mais do que uma lista de experiências, o currículo é uma ferramenta estratégica que comunica a trajetória profissional do candidato. 

Segundo Ademar Mota, advogado e docente na Wyden, o currículo é decisivo no processo seletivo. “É o primeiro contato com o recrutador e pode definir se o candidato será chamado para entrevista. Por isso, precisa ser objetivo, bem-organizado e alinhado à vaga”, afirma. 

VEJA MAIS

image Banpará vai convocar aprovados em concurso para técnico bancário a partir de março
Notícia foi divulgada nesta quarta-feira (18) pela vice-governadora do Pará, Hana Ghassan

image Vagas para especialistas em seguros e consórcio oferecem salário a partir de R$ 7,3 mil no Pará
Ao todo, 537 vagas estão disponíveis em todo o país para a função de especialista patrimonial, incluindo postos no Estado

image Lula: em 2025 tivemos menor desemprego com aumento da renda à população
O crescimento se deu tanto no emprego com carteira assinada quanto entre os trabalhadores por conta própria

O especialista recomenda priorizar informações relevantes para a função desejada, destacando experiências, habilidades e resultados. Para estudantes e recém-formados, atividades acadêmicas, projetos, cursos complementares e trabalhos voluntários podem fazer diferença. “Mesmo sem experiência formal, é possível mostrar engajamento e desenvolvimento profissional”, explica. 

Outro ponto essencial é a personalização. Enviar o mesmo documento para todas as vagas é um erro comum. Muitas empresas utilizam sistemas automatizados que filtram currículos por palavras-chave. Adaptar o conteúdo à descrição da vaga aumenta as chances de aprovação. 

Além disso, o currículo deve ter visual limpo e fácil leitura, com fontes legíveis e informações objetivas. Não é necessário investir em layouts elaborados; o foco deve ser clareza e conteúdo. 

Por fim, o profissional reforça a importância de revisar o documento e mantê-lo atualizado. “O mercado muda constantemente, e o currículo deve acompanhar essas transformações. Atualizá-lo demonstra proatividade e atenção aos detalhes, qualidades muito valorizadas pelos recrutadores”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Emprego

currículo
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda