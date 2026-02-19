Oportunidades após o carnaval, saiba como criar um currículo eficaz para conquistar oportunidades

Em um cenário cada vez mais competitivo, elaborar um currículo bem estruturado é essencial para quem busca uma vaga. Mais do que uma lista de experiências, o currículo é uma ferramenta estratégica que comunica a trajetória profissional do candidato.

Segundo Ademar Mota, advogado e docente na Wyden, o currículo é decisivo no processo seletivo. “É o primeiro contato com o recrutador e pode definir se o candidato será chamado para entrevista. Por isso, precisa ser objetivo, bem-organizado e alinhado à vaga”, afirma.

O especialista recomenda priorizar informações relevantes para a função desejada, destacando experiências, habilidades e resultados. Para estudantes e recém-formados, atividades acadêmicas, projetos, cursos complementares e trabalhos voluntários podem fazer diferença. “Mesmo sem experiência formal, é possível mostrar engajamento e desenvolvimento profissional”, explica.

Outro ponto essencial é a personalização. Enviar o mesmo documento para todas as vagas é um erro comum. Muitas empresas utilizam sistemas automatizados que filtram currículos por palavras-chave. Adaptar o conteúdo à descrição da vaga aumenta as chances de aprovação.

Além disso, o currículo deve ter visual limpo e fácil leitura, com fontes legíveis e informações objetivas. Não é necessário investir em layouts elaborados; o foco deve ser clareza e conteúdo.

Por fim, o profissional reforça a importância de revisar o documento e mantê-lo atualizado. “O mercado muda constantemente, e o currículo deve acompanhar essas transformações. Atualizá-lo demonstra proatividade e atenção aos detalhes, qualidades muito valorizadas pelos recrutadores”, conclui.