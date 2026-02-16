Vagas para especialistas em seguros e consórcio oferecem salário a partir de R$ 7,3 mil no Pará

O mercado financeiro abriu novas oportunidades de emprego no Pará para profissionais especializados em seguros e consórcios. Ao todo, 537 vagas estão disponíveis em todo o país para a função de especialista patrimonial, incluindo postos no Estado, com remuneração inicial de R$ 7.372,59 nos primeiros oito meses.

As vagas fazem parte de um processo seletivo do Santander, que busca profissionais para atuação estratégica na oferta de soluções de proteção patrimonial. Do total de oportunidades, 311 são voltadas para a área de seguros e 226 para consórcios.

O especialista patrimonial será responsável por atendimentos presenciais, tanto em agências quanto em locais escolhidos pelos clientes, como visitas externas e reuniões de networking. A proposta é oferecer soluções personalizadas, de acordo com diferentes perfis, além de fortalecer o relacionamento com a carteira de clientes.

A remuneração é composta por salário fixo de R$ 2.613,50, acrescido de um bônus garantido mensal de R$ 4.759,09 durante os oito primeiros meses, totalizando R$ 7.372,59 por mês nesse período. A partir do nono mês, o profissional mantém o salário fixo e passa a ter acesso a uma remuneração variável semestral, conforme política interna.

Também há oportunidades para a posição de líder. Nesse caso, o valor mensal chega a R$ 10.532,00 nos primeiros oito meses, somando salário fixo e bônus garantido. Após esse período, o salário fixo passa a ser de R$ 5.436,09, com remuneração variável semestral baseada no desempenho médio da equipe.

O pacote de benefícios inclui vale-alimentação de R$ 757,19, vale-refeição de R$ 48 por dia (aproximadamente R$ 1.056 mensais), 13ª cesta alimentação no valor de R$ 757,19, auxílio creche ou babá de R$ 522,70 por mês até os 4 anos, ou benefício no mesmo valor para crianças com deficiência, sem limite de idade. O profissional também conta com assistência médica, odontológica e seguro de vida.

As inscrições e informações detalhadas sobre as vagas estão disponíveis no link, onde os candidatos podem filtrar as oportunidades por estado e região de interesse.