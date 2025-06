Exército abre seleção para oficiais temporários de nível superior com vagas em Belém; confira

O Exército Brasileiro está com inscrições abertas até o dia 20 de junho de 2025 para o processo seletivo de oficiais temporários de nível superior. A seleção oferece vagas para mais de nove cidades da região norte, incluindo Belém. O processo visa formar cadastro de reserva para o Serviço Técnico Temporário (STT), com atuação prevista para o ano de 2026. As vagas são para profissionais civis de diversas áreas, em caráter voluntário, interessados em servir ao Exército por tempo determinado.

Vagas disponíveis para o Exército em 2025

As oportunidades abrangem cidades das regiões Norte e Nordeste: Belém, Marabá, Santarém, Itaituba, Altamira, Tucuruí (PA); Macapá (AP); São Luís e Imperatriz (MA). Os selecionados atuarão como oficiais técnicos temporários, apoiando as atividades administrativas, de saúde e gestão das unidades militares.

VEJA MAIS:



Áreas contempladas no processo seletivo

As principais áreas de interesse do Exército para essa seleção são:

Administração

Arquitetura

Arquivologia

Biomedicina

Biblioteconomia

Ciências Contábeis

Comunicação Social

Direito

Enfermagem

Engenharias

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Museologia

Gestão Hospitalar

Nutrição

Requisitos para se candidatar

Para participar do processo seletivo do Exército para nível superior, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ser brasileiro nato

Ter entre 20 e 39 anos

Possuir diploma de curso superior na área exigida

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares

Ter conduta ilibada e aptidão física compatível com as funções

Etapas da seleção

A seleção será composta por:

Avaliação curricular Inspeção de saúde Teste de aptidão física (TAF)

Inscrições e prazos

As inscrições para o Exército 2025 devem ser realizadas exclusivamente on-line, por meio do Sistema de Seleção de Candidatos Temporários (SiSCanT), disponível no site da 8ª Região Militar: https://8rm.eb.mil.br.

Período de inscrição: de 2 de junho (00h) até 20 de junho de 2025 (23h59)

Horário de Brasília

Como será a convocação

Os candidatos aprovados poderão ser convocados de acordo com a necessidade das unidades militares. Ao serem incorporados, passarão por um período de adaptação e formação militar, com duração e condições previstas em normas específicas.