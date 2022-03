Sebrae Pará está com inscrições abertas para nova etapa do Programa Brasil Mais

O Programa Brasil Mais, idealizado para promover a competitividade de microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de ações de inovação, está com inscrições abertas, até o dia 25 de março, para o quarto ciclo de atividades realizadas pelo Sebrae Pará.

Cada ciclo do Programa dura quatro meses, período em que são realizados atendimentos gratuitos aos empreendedores, por meio de uma equipe de agentes locais de inovação treinada pelo Sebrae. O trabalho pode ser realizado de modo presencial ou remoto, e visa identificar necessidades e apontar soluções para o desenvolvimento de negócios dos setores do Comércio, Serviços e Indústria, utilizando métodos avançados e atualizados de inovação.

A empresária Denise Baia participa da terceira etapa do Programa que encerra no próximo domingo, dia 20 de março. Formada em Administração, a empresária, que é dona do Café e Tudo, considera o Brasil Mais “um divisor de águas” para o negócio.

“O Programa me permitiu buscar fundamentos teóricos, fazer a distinção dos cargos e treinar melhor a equipe, sem falar que, atualmente, estamos reformando o espaço. Além disso, hoje consigo me ausentar mais da loja e focar na gestão do negócio, algo que antes parecia impossível”, diz a empresária, que é sócia de Gildo Junior no empreendimento.

“Aumentar a produtividade e promover a competitividade das empresas com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e alto impacto, oferecendo, assim, soluções para aprimorar a gestão, inovar em processos, reduzir desperdícios e aumentar o faturamento é nosso foco", destaca Allonny Farias, analista do Sebrae no Pará que coordena as ações do programa na instituição.

Mudanças

O Brasil Mais é uma iniciativa da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, com gestão operacional da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e executado pelo Sebrae e pelo Senai. Os parceiros são responsáveis pelo acompanhamento aos empreendedores.

No total, as ações do Sebrae no Programa serão realizadas em cinco ciclos de atividades, que ocorrerão até novembro de 2022. Uma etapa a mais em relação ao que estava programado inicialmente.

Serviços

As inscrições podem ser feitas pelo site do Sebrae e mais informações podem ser adquiridas pela Central de Relacionamento da instituição através do telefone 0800 570 0800.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)