Agência digital do Sebrae disponibiliza atendimentos personalizados no Pará

Agora os micro e pequenos empreendedores do Pará contam com mais um canal de apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae): a agência digital do Sebrae, que oferecerá atendimento e acesso a produtos e serviços do Sebrae via internet, com mais facilidade, flexibilidade e rapidez.

A iniciativa é pioneira no Brasil, por se tratar de um atendimento remoto estruturado especialmente para o formato digital, com balcão de consultores especializados de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h, pelo site www.sebrae.com.br.

Como são feitos os atendimentos?

As orientações técnicas são de 30 minutos e valem para diversos tipos de dúvidas e ajudas que os empreendedores escolherem, focadas em temas como mercado e vendas, empreendedorismo, gestão, inovação, planejamento, pessoal, organização, finanças, cooperação e leis.

Já para os microempreendedores individuais (MEI), é oferecido ainda um suporte contábil, que inclui abertura ou alteração de dados, regularização de pagamentos de contribuições mensais, declaração anual de faturamento, orientação para emissão de Nota Fiscal e orientações técnicas.

O empreendedor também pode receber mentorias pela Agência Digital, com profissionais que além de experiência no mercado poderão dedicar um atendimento personalizado, com direcionamentos específicos para cada modelo de negócio.

O objetivo das mentorias é apoiar na estruturação de ideias ou na gestão do negócio, nas áreas de planejamento, marketing, finanças, processos e pessoas, de forma prática e objetiva.

Atendimento tem direção mais específica

Em nove dias, trinta atendimentos já foram feitos. Na opinião do diretor superintendente da instituição, Rubens Magno, o trabalho é uma continuidade do trabalho virtual da instituição que já estava sendo fortalecido desde o início da pandemia de covid-19, quando uma estratégia de atendimento digital foi montada para não deixar os empreendedores sem suporte ao longo da crise sanitária.

"A busca pelo presencial ainda é muito grande pois a cultura da digitalização ainda é pequena na nossa região. Mas a pandemia acelerou esse processo. Nossos maiores consumidores são as pessoas que já vivem no ambiente digital, que entendem que a internet proporciona um perfil de consumo diferente, com muita gente mais jovem".

Magno lembra que todos os empreendedores que faturam menos 4,8 milhões por ano podem utilizar o serviço, bem como os empreendedores rurais.

Diariamente tínhamos replanejamentos. A pandemia só veio para acelerar isso, assim como a capilarização do Sebrae em todos os estados. Tivemos o insight de criar uma agência digital, com um grande diferencial, um passo a mais, que é um atendimento que não é de robô, com uma direção muito mais específica. Às vezes no Whatsapp o atendimento é grupal. Com a agência digital, vamos atuar de acordo com cada necessidade individual, com diagnósticos mais suaves dos processos, um primeiro atendimento que pode gerar outras visitas para atendimentos complementares em cima desses nove pilares que estamos trabalhando", conta.

Ao longo da pandemia, o Sebrae se dedicou na coleta de dados de maneira frequente para garantir diagnósticos precisos do mercado no Pará, além da criação de protocolos de retorno ao trabalho para apoiar as empresas.

Magno acredita que a iniciativa vai interiorizar o atendimento do Sebrae rumo aos 144 municípios do Pará, o que irá complementar o serviço já prestado pelo serviço Sala do Empreendedor, que abriu a 92º sala no município de Vigia nesta semana.