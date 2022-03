Abrir um negócio exige planejamento e persistência; veja dicas para começar o seu

Abrir um negócio requer mais do que uma boa ideia: é preciso planejamento e persistência. Segundo o analista de relacionamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Péricles Carvalho, não existe um período mais ou menos favorável, apesar de que os fatores macroeconômicos devem ser observados, assim como a sazonalidade dos produtos ou serviços oferecidos, além de oportunidades momentâneas. Independentemente da época do ano que o empreendedor escolher para dar início a esta jornada, o fundamental é desenhar um modelo de negócios que compreenda desde a operação até os custos da empresa, passando pela estratégia de vendas e marketing.

"É um momento propício, sim, para abrir negócios, mas que requer muito mais organização. As pessoas estão com mais segurança para voltar à rotina anterior. A pandemia fez os hábitos de consumo mudarem", afirma Péricles. Mas ele observa que, apesar de haver um momento favorável, é precisa planejar para atender as exigências dos clientes. "Também não dá para abranger tudo. É preciso estudar e ver qual nicho de mercado ela quer focar, ver onde a empresa dela pode se encaixar e qual o propósito, com um planejamento que preveja como vou vender, onde, para quem. Não estou falando em contratar uma pesquisa de mercado, um instituto gigante. Mas tente conversar com seus clientes, vizinhos, pessoas ao redor. Tente prototipar o que eles estão precisando dentro do que você quer empreender, com o que você tem a oferecer de novidade para os clientes, para se diferenciar da concorrência. A internet deixou a concorrência muito maior. Não é só a loja que está do seu lado. Ela agora é global", afirma.

Qual o objetivo do Sebrae?

O Sebrae tem por objetivo desenvolver os pequenos negócios, ajudando as pessoas que são empreendedoras a fazer isso com planejamento, de forma organizada, para chegar no mercado com um horizonte cheio de possibilidades de crescimento, de maneira sustentável, com diversas capacitações via internet, no site sebrae.com.br e até via WhatsApp, para quem precisa de mais dinamismo e rapidez nas aulas. Na opinião de Carvalho, é muito importante que o futuro empreendedor faça algumas perguntas para si mesmo antes de iniciar um projeto empresarial. "Primeiro: qual problema dos clientes que meu negócio irá resolver? E a segunda é: como vou alcançar meus clientes?", indica ele.

O analista usa um exemplo de como evitar cair na armadilha de querer abranger todo o mercado: se uma pessoa vai abrir uma loja de bolos, ela em vez de confeccionar bolos de todos os tipos, estilos e sabores, pode se especializar, por exemplo, em bolos para pessoas intolerantes a certos ingredientes.

Como ganhar dinheiro com venda?

Carvalho lembra que a questão financeira precisa prever preço real do produto, pois uma empresa só tem duas maneiras de ganhar dinheiro: ou ela vende mais ou ela aumenta o preço do produto. "Mas aumentar o preço pesa para o cliente, então o foco é sempre vender mais para ganhar dinheiro. Você precisa entender qual o suporte de finanças que é preciso ter para chegar a um objetivo. Outra coisa: toda empresa começa pequena. Sempre digo que a única coisa que começa grande nessa vida é lápis e a gente sabe o que acontece com ele depois. Você precisa entender que não vai em uma semana lucrar o que precisa ganhar, tirar o que ganhava no emprego anterior. Primeiro, há um processo da empresa ser conhecida, conquistar clientes", explica.

O analista encoraja os empreendedores a sempre terem uma reserva financeira para o negócio de pelo menos três meses de operações, sem considerar os lucros, levando em conta mão de obra, aluguel, luz, softwares de gestão e tudo o que a empresa precisa para funcionar. "O mais importante é não desistir. Não é fácil empreender, mas se é seu sonho, mantenha", aconselha.