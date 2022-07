Plataforma oferta 28 cursos gratuitos a micro e pequenas empresas do Pará

A plataforma ‘Age e Inova’, desenvolvida por entidades que atuam na Amazônia, está ofertando 28 cursos gratuitos para micro e pequenos empreendedores do Estado. Os conteúdos educativos buscam potencializar a gestão empresarial com conhecimentos e práticas sobre inovação e transformação digital.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site www.ageeinova.com.br. De curta duração, os cursos têm 35 minutos de aula por dia, ao longo de duas semanas. Eles são estruturados com a pedagogia de jogos, a chamada gamificação, e propõem um aprendizado dinâmico e intuitivo, a partir de temáticas que possibilitam melhorias nas áreas estratégica e operacional.

Entre as temáticas abordadas, estão:

“Gestão inovadora" com foco em gestão empresarial e gestão de pessoas,

“ambiente de inovação”,

“Otimização em processos”,

“Presença digital”,

“Melhoria de produtos” e

“Colaboração".

A cada curso concluído, a empresa e o colaborador ganham pontos e conforme evolução em sua trilha de aprendizagem, novos cursos são liberados.

Etapas

O acesso a plataforma é dividido em etapas, iniciando com o diagnóstico personalizado de cada empresa; o “Age-lab”, com cursos sobre os conceitos e formas de implementar a inovação e a digitalização na empresa; o “Collab”, quando são apresentadas as metodologias do Design Thinking e Design Sprint para que, colaborativamente, os usuários proponham mudanças e soluções inteligentes para a empresa; e a fase final, com apresentação de um ambiente de desafios, onde é possível estruturar na prática a inovação e digitalização a partir de um plano de ação feito em equipe pelo time de gestores e colaboradores.

Todos os cursos são gratuitos e com emissão de certificado na plataforma.

De acordo com a gestora de comunicação da Age, Jana Borghi, a plataforma foi elaborada para fomentar o ecossistema empreendedor no Pará com foco no aprimoramento de soluções de digitalização e inovação das áreas da empresa. “A Age e Inova permite que você faça um diagnóstico inicial sobre inovação e digitalização dos seus processos e após entendermos a realidade da empresa, ofertamos cursos gratuitos para estimular o conhecimento sobre inovação e soluções tecnológicas, além de desafios, premiações e estímulo ao trabalho em equipe”, explica Jana.

Ainda segundo a gestora de comunicação, os cursos podem ser realizados em duas semanas. “Sugerimos disponibilidade diária de 35 minutos. Queremos estimular a gestão empresarial com a cultura de digitalização de processos para tornar a empresa e os colaboradores mais produtivos, competitivos e com condições de buscar soluções práticas para suas demandas diárias”, enfatiza a gestora de comunicação.

A Age é uma realização da Icamiaba Consultoria, Fundação Guamá e Inteceleri, com apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e do Ministério da Economia, em parceria com a Marsou - Experiência Criativa e Casa Sete Espaço Compartilhado.