Microempreendedores Individuais têm até esta quinta para entregar declaração anual do Simples

Microempreendedores Individuais (MEIs) têm até esta quinta-feira (30) para entregar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) referente ao ano-calendário 2021. Mesmo quem não registrou faturamento no ano passado precisa realizar o procedimento, que teve o prazo prorrogado até o final deste mês. Quem não cumprir suas obrigações com a Receita Federal dentro do prazo está sujeito à multa de até 20% do valor dos tributos declarados e pode ter o CNPJ cancelado definitivamente.

Para 2021, o limite de faturamento anual dos MEIs foi de R$ 81 mil, devendo o valor ser calculado de forma proporcional aos meses em que a empresa esteve aberta. No caso das empresas abertas em 2022, a declaração deve ser entregue apenas em 2023.

Como fazer a DASN