Espaço de beleza oferece experiência imersiva no segmento em Belém

O mercado da beleza em Belém possui uma alternativa para quem busca vários serviços em um só lugar, durante momentos como formaturas e festas de debutante. Após uma experiência pessoal, a assistente social e empreendedora, Mayane Araújo, criou o "Castelo da Beleza", onde oferece diferentes atendimentos e a experiência imersiva que descreve como “um dia de rainha”. Apesar de haver uma demanda maior do público feminino, ela destaca que os homens também frequentam o espaço e investem em procedimentos estéticos.

A empresária explica que concentrar diversos atendimentos no mesmo espaço facilita o “dia de princesa” das mulheres, para que elas não precisem se dividir entre vários estabelecimentos, o que pode acontecer em preparações maiores, como um casamento. Toda a estética do espaço foi pensada para criar a atmosfera de conto de fadas, com uma estrutura em formato de castelo e uma decoração rústica. Esta proposta surgiu da sua própria vontade de viver uma imersão como essa.

“A temática surgiu, na verdade, de uma frustração muito grande, porque quando adolescente, eu não tive a minha festa de debutante e quando eu me casei quis realizar esse sonho de princesa, porém eu percebi que o mercado de beleza em Belém tinha um problema muito grande em concentrar muitos serviços no mesmo lugar. Eu fiquei atribulada com a logística de ter que ir para um lugar, depois outro e o que era para ter sido um dia de princesa, foi um dia estressante”, explica.

Entre os desafios para empreender no setor, Mayane descreve antes de tudo os obstáculos com a burocracia, que atravessam a maioria dos negócios. Além desses, ela também lembra do desafio de trabalhar com a valorização do lado mais sensível das mulheres, em um momento onde “as mulheres são criadas para serem guerreiras e não mais princesas”. Nesse sentido, a proposta do espaço é de recuperar uma essência perdida dentro dessas mulheres.

“Tem sido desafiador, mas muito gratificante, porque as mulheres realmente, quando vêm aqui e se permitem serem cuidadas, tratadas como rainhas e princesas que são, elas me agradecem muito e dizem que conseguiram se reconectar com a sua própria essência”, reforça.

Eventos

A empresária lembra que a soma da sua localização privilegiada com o movimento atual de Belém está na moda, como descreve. Ela lembra que a aproximação da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30) e dos eventos paralelos que a antecedem ajudam a movimentar o setor. O espaço fica localizado na Travessa Timbó, 2085, bairro do Marco, Belém, perto de pontos estratégicos para esses eventos, como o Hangar Centro de Convenções.

Serviços oferecidos

Bronzeamento, natural e artificial e piscina;

Estética facial corporal e avançada

Salão, manicure e spa dos pés

Suíte com hidromassagem

Traslado do castelo até o evento com carruagem motorizada