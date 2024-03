Com alcance das redes, mercado de moda online é crescente em Belém

O mercado criativo tem crescido no Pará, e com o uso cada vez mais profissional das redes sociais muitos empreendedores do segmento de moda veem na internet uma oportunidade de mostrar e vender seus produtos - como em uma vitrine, mas no ambiente digital. Dados fornecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará (Sebrae-PA) apontam que, em Belém, cerca de 40% dos pequenos empreendedores dessa área não têm loja física e vendem apenas pela internet.

Para a analista técnica da entidade, Selma Sousa, há uma diversidade de tipos de lojas, desde a moda fitness até as peças autorais. “São vários produtos. É uma tendência que veio para ficar, o digital foi muito explorado na pandemia e acabou ficando, pela comodidade de se adquirir o produto”, comenta. Mesmo com o crescimento, no entanto, ainda há espaço para novos negócios, na opinião da analista. “Principalmente se os empreendedores focarem na produção de peças diferenciadas, oferecendo o que os outros não oferecem”, diz.

Empreendedora começou no digital

Mesmo com a pandemia, em 2021, Luiza Monteiro de Castro decidiu arriscar no mercado de trabalho e montou sua própria loja de roupas. A empreendedora de 29 anos começou no ambiente digital, com vendas online, e faz sucesso em Belém. Ela conta que, na época que o negócio surgiu, estava insatisfeita com sua profissão e, como tinha influência de moda na família, já que sua avó era estilista, decidiu seguir por esse caminho. Em maio deste ano, a loja completa três anos.

VEJA MAIS

Embora a loja física exista, o forte do empreendimento é o digital. A empresária, inclusive, nota um grande crescimento no mercado da moda online. “Acho que tudo isso se atribui à pandemia, quando os costumes acabaram mudando, as pessoas se habituaram mais às compras onlines, se tornou algo muito mais normal e fácil. Para mim, sempre foi virtual. E hoje em dia, mesmo com a loja física, 80% das minhas vendas são feitas online, com comunicação pelas redes sociais e até para fora do Estado”, afirma.

O diferencial da loja de Luiza, segundo ela, é proporcionar uma experiência inovadora para os clientes, com atendimento personalizado e manual, sem mensagens automáticas e com uma comunicação mais próxima. “Tenho muitas clientes que acabaram se tornando amigas”, comenta. Para ela, essa conexão é muito importante. “Eu gosto do tratamento de acordo com a personalidade do cliente, as necessidades, o estilo, mandar peças para a casa dela, para experimentar no seu tempo, no conforto, isso faz total diferença”.

Além disso, a apresentação do produto também é um diferencial, segundo Luiza. E também é preciso investir no marketing digital, na opinião da empreendedora. Ter uma estratégia e um posicionamento constante leva tempo, mas é necessário, principalmente com a publicação de fotos e vídeos diariamente.

Desafios no ramo de moda

Incontáveis - é assim que Luiza Monteiro descreve a quantidade de desafios que enfrenta ao empreender no ramo. “No início, eu via aquela divulgação, porque era uma novidade, foi muito legal, muita gente nova, gente conhecida, prestigiando, mas o desafio é se manter interessante, se destacar, ser lembrado”, diz. Para ajudar nisso, a curadoria das peças faz diferença, afirma a empreendedora, com a escolha de roupas de acordo com o perfil da clientela.

Outro desafio é conseguir dar conta de tudo sozinha, como é a realidade de muitos empreendedores. “Sou eu que faço tudo, que escolho tudo, e isso além de questões financeiras, porque você tem que estar investindo ali o tempo todo, não só em mercadoria, mas no marketing, na identidade visual, na loja. Fora isso, ainda não consegui chamar tanto as pessoas para a loja física, mesmo sendo toda linda, montadinha, de fácil acesso. Continua muito forte essa questão do digital, as pessoas já se habituaram”.

Analista técnica do Sebrae-PA, Selma Souza diz que os desafios existem em qualquer negócio. O principal é se planejar e fazer um bom plano de negócios antes de entrar - só assim o empreendedor saberá como gerir o negócio da melhor forma, garantindo um capital de giro. Além disso, ser constante e organizado em todas as áreas - gestão, financeiro, marketing, vendas, atendimento.

“A pessoa precisa ser organizada, ter controle de estoque, ter organização, isso é um ponto de atenção muito grande que deve ser observado sempre. A comunicação com o cliente precisa ser transparente, principalmente no Instagram, tem que saber se posicionar nas redes sociais, descrevendo os produtos, aquilo é a vitrine, é como se fosse uma loja física. Para quem quer iniciar um negócio ou busca consultorias para capacitação, o Sebrae-PA oferece vários serviços, como o aprendizado de cálculo do preço, planejamento, compra de produtos, mídias digitais e outros temas.

Mesmo que empreender no mercado digital de moda não seja tarefa fácil, os aprendizados compensam, para Luiza. A constante evolução do mercado exige que os empreendedores estejam sempre antenados às tendências. Quanto aos planos para o futuro da sua loja, Luiza tem grandes aspirações. Ela deseja expandir ainda mais sua presença no ambiente digital, investindo em uma plataforma de site ou aplicativo para facilitar as vendas em todo o Brasil. Além disso, pretende aprimorar a identidade visual da sua marca e proporcionar experiências de compra diferenciadas para os clientes, como embalagens personalizadas e comunicação pós-venda atenciosa.