Chefe de cozinha cresce no mercado com inovação nas receitas e atendimento

Há 12 anos, o chefe de cozinha Cristiano Silva, começou a fazer doces tradicionais como salgados, bolos e tortas, por encomenda. Ele recorda que no início tinha poucos clientes. "Começamos como toda pequena empresa começa, poucos clientes, mas sempre mantendo a qualidade do produto. Hoje contamos com uma margem de 2 mil clientes", conta.

Com a grande procura pelos doces e salgados, Cristiano teve que aumentar a equipe e hoje conta com 9 pessoas para dar conta das encomendas. A média de pedidos, segundo ele, varia entre 10 a 30 entregas por dia. "Nossos clientes confiam na gente, pois sempre estamos disponíveis para atendê-los.Sempre me comprometo para que os salgados sejam entregues em ótima qualidade e pontualmente", explicou.

O chefe de cozinha sempre está inovando, seja no atendimento ou nas receitas. "Busco trazer para nossos clientes novidades, hoje a gente trabalha com kits festas que antes não trabalhávamos, também coloquei no cardápio outras tortas geladas, com sabores diferentes, que são muito requisitados por nossos clientes", disse.

Sobre a qualidade dos doces e salgados, ele ressalta que sempre manteve o mesmo seguimento. "Acredito que todo cozinheiro tem suas receitas secretas e especiais, mas eu sempre mantive o mesmo padrão de qualidade", completou.

Segundo ele, tudo é feito com muito amor e dedicação."Eu mesmo preparo os recheios cuidadosamente e as massas de salgados", falou.



Cristiano conta que também trabalha com parcerias fazendo encomendas para buffets. "Temos alguns Buffets, que fornecemos nossos produtos assiduamente".

Nas redes sociais ele possui um perfil com mais de 8 mil seguidores, onde mostra diariamente suas produções.



Estando há tantos anos no mercado gastronômico, o chefe de cozinha tem planos de abrir um espaço físico. "Tenho planos de abrir uma lanchonete para que os nossos clientes possam conhecer nosso trabalho pessoalmente", finalizou.

