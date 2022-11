Pronampe: BB liberou R$298 milhões em empréstimo para micro e pequenas empresas no Pará

O Banco do Brasil já liberou R$298,7 milhões no Pará por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que foram distribuídos em 3.082 em crédito para empresas solicitantes.

Em relação a 2021, trata-se de uma alta de 40% em relação ao volume de recursos destinados ao apoio às microempresas e pequenas empresas, além de um aumento de 24% no número de beneficiados.

Criado em 2020, o Pronampe surgiu com foco nas empresas constituídas há mais de um ano, com receita bruta na Receita Federal de até R$ 4,8 milhões e que buscam capital de giro.

O programa também vale para quem é Microempreendedor Individual (MEI). No Banco do Brasil, o prazo de pagamento é de até 48 meses no total, com 11 meses de carência com a capitalização dos juros na carência, ou seja, sem juros durante a carência.

Já os encargos são compostos pela taxa Selic + 6 % ao ano. Além disso, o programa pode ser aderido tanto na agência quando pelo aplicativo BB Digital PJ.

A principal alteração da edição do Pronampe 2022 é que para contratar a linha e necessário o cliente realizar a autorização de compartilhamento de dados de Faturamento Bruto Anual com o Banco via portal e-CAC da Receita Federal.

Em todo o país, o Banco do Brasil já superou R$ 10,8 bilhões em recursos para114 mil micro e pequenas empresas. Já a Caixa Econômica Federal não disponibilizou dados regionais para a reportagem, mas afirma que já investiu R$ 5,7 bilhões em 59,8 mil contratos, com valor máximo de 150 mil por operação. Os clientes da Caixa podem aderir o programa via Whats App (0800 104 0104), enviando a mensagem #PRONAMPE para obter mais informações.

Segundo o secretário geral da Federação das Associações e Entidades de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Pará, Paulo Alves, a pandemia trouxe uma diminuição muito significativa de fluxo de caixa para diversos empresários, o que acarretou em um endividamento alto. Ele conta que o Pronampe facilitou a resolução de problemas financeiros que importunam o dia a dia dos empresários que possuem poucos recursos sobrando.

"As vantagens são muitas. Não dá para entrar em um período de crise sem sair arranhado, mas o empresário nesse momento precisa elencar todas as dívidas e listar as prioridades, para determinar o que demanda pagamento urgente, o que pode ser parcelado e aquilo que pode ser utilizado para reequilibrar o negócio. Não adianta pegar empréstimo, pagar todas as dívidas de uma vez e fechar as portas. Tem que se organizar para manter a porta aberta", diz ele, ao frisar que o programa foi um divisor de águas ao garantir que os bancos também olhassem para os microempresários.

"Antes precisava de licenciamento, plano de negócios, muito dinheiro em caixa. Isso mudou e tem ajudado muita gente", avalia.

Em outubro, uma medida provisória permitiu a utilização de até 72 meses para o pagamento, mas não alterou as taxas de juros. A contadora Patrícia Sousa lembra que os empresários precisam estar atentos a cada detalhe da contratação.

"Sempre recomendo contratar um especialista, porque com a ajuda de um contador a pessoa pode focar na administração e no dia a dia da empresa. A taxa Selic está acima de dois dígitos no momento e como ela é usada como base, é preciso calcular muito bem cada passo que a empresa vai dar para honrar esse compromisso com o banco", aconselha.