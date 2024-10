Zé Maria Tapajós promete transformar Santarém com foco em saúde, educação e infraestrutura

Zé Maria Tapajós foi o prefeito escolhido pela população santarena, após o segundo turno no último domingo (27). O representante do MDB, que a partir de 1º de janeiro de 2025 ocupa a cadeira do cargo máximo do executivo municipal, tem uma visão clara para o futuro da cidade: “Meu compromisso é transformar Santarém em um exemplo de gestão pública e desenvolvimento social”.

Ele foi eleito prefeito de Santarém, após o segundo turno no último domingo (27), com 52% dos votos, totalizando mais de 92 mil votos válidos. Representante do MDB, ele assume o cargo em 1º de janeiro de 2025, comprometendo-se a transformar Santarém em um exemplo de gestão pública e desenvolvimento social. Sua vitória foi consolidada com o apoio de diversas lideranças locais, incluindo o governador do Pará, Helder Barbalho.

Com um longo histórico político, Tapajós foi vereador por seis mandatos e presidiu a Câmara Municipal quatro vezes. Ele também atuou como vice-prefeito e prefeito interino. Em entrevista ao Grupo Liberal, ele compartilhou suas metas e expectativas para a administração.

Prioridades

Tapajós destacou a saúde pública como uma prioridade, buscando melhorar o acesso à saúde de qualidade e investir nas unidades de saúde e na capacitação dos profissionais. Ele também pretende focar na zona rural, prometendo investimentos na Secretaria Municipal da Agricultura para apoiar a agricultura familiar e a manutenção das estradas vicinais.

A educação é outra prioridade. “Acredito que a educação é a chave para o desenvolvimento”, afirmou, enfatizando a necessidade de investir em escolas e capacitação de professores. Ele planeja parcerias com instituições e engajamento da sociedade civil.

A infraestrutura urbana também é uma preocupação constante. Tapajós pretende realizar um levantamento das necessidades estruturais da cidade para priorizar obras que melhorem a qualidade de vida da população.

Transição

Zé Maria destacou a relevância de uma transição de governo bem organizada, e, em tom descontraído, disse que só pensaria em secretariado e equipe de governo após a eleição. Por isso, enfatizou que o foco é a transição de governo. “Enquanto não saía o resultado da eleição, procurei não focar em nomes para compor o meu futuro governo. Evidentemente, os partidos da coligação terão pessoas em seus quadros que podem assumir algumas pastas. Mas, hoje, não tenho nomes definidos. Os primeiros que relacionei foram para a equipe de transição. A partir de amanhã, vou começar a pensar nos nomes”, disse.

Alianças em prol do desenvolvimento

O apoio do governo do estado e de diversos deputados tem sido fundamental para a nova gestão. Durante a campanha, Tapajós enfatizou a importância do respaldo político recebido, que motivou o povo a acreditar em seu projeto. O suporte deve facilitar a continuidade dos investimentos em infraestrutura e saúde, incluindo o asfaltamento de cem quilômetros de vias e novos serviços de saúde.

Ele também destacou a colaboração com lideranças comunitárias e associações, prometendo uma linha direta de comunicação para que as políticas cheguem a quem mais precisa.

O novo chefe do executivo municipal de Santarém falou ainda sobre a importância da participação da população nas decisões políticas, e foi enfático: “Acredito que a gestão pública deve ser transparente e dialogar com a sociedade. Vamos promover audiências públicas e canais de comunicação abertos para que a população possa opinar e contribuir com as decisões da prefeitura”. Ele ressalta que, para ele, a inclusão da comunidade nas discussões é fundamental para um governo eficaz.

"Vamos apoiar as iniciativas das representações de bairros e associações, pois elas conhecem a realidade na ponta e podem auxiliar muito a gestão", concluiu o prefeito eleito.

COP 30

Zé Maria falou sobre o potencial turístico de Santarém e a importância do evento da COP 30, que ocorrerá em 2025 no Pará. O prefeito eleito falou sobre aproveitar a demanda de visitantes que o evento trará para fomentar o turismo em Santarém e Alter do Chão, destacando que deverá fortalecer os pontos turísticos e o turismo comunitário, que é muito forte na região, segundo ele.



Tapajós revelou planos específicos para melhorar a infraestrutura turística, como a construção da ‘Transpraia’, uma estrada que conectará diversas praias de água doce na região. “Essa rota vai facilitar o acesso, e pretendemos dar atenção especial ao nosso querido paraíso”, afirmou, referindo-se a Alter do Chão. Essa iniciativa visa não apenas facilitar o transporte, mas também promover uma experiência mais rica para os visitantes que buscam explorar a beleza natural da região.