Wagne Machado é eleito prefeito de Eldorado dos Carajás - PA nas eleições 2024

Wagne Machado, do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, foi eleito prefeito de Eldorado dos Carajás - PA nas eleições municipais de 2024 com 47,66% dos votos válidos. A apuração foi concluída às 21:51:04. Iara Braga - (Movimento Democrático Brasileiro - MDB) ficou em segundo lugar, com 46,96% dos votos. A eleição contou com um total de 20.496 eleitores, e 85,41% compareceram às urnas.

