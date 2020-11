Votação em Belém tem locais tranquilos e outros com filas pela manhã

Os locais de votação em Belém apresentaram situação diferentes pela manhã. Enquanto alguns não tinham filas, em outros era preciso ter paciência. Mas as pessoas seguiram as orientações para evitar a propagação do novo coronavírus. Todos estavam de máscaras, item obrigatório para votar, portavam as canetas e seguiam o distanciamento.

No Colégio Justo Chermont, localizado na avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira, a fila era pequena e sem aglomeração. A votação acabava sendo rápida. "Antes era bem lotado. Mas hoje achei que está bem tranquilo. Trouxe minha caneta e votei rápido", relatou Viviane Souza Trindade.

Outro colégio onde a votação seguiu sem fila e aglomeração foi no Augusto Meira. No colégio Emiliana Sarmento, na Pedreira, a votação também foi tranquila. "Achei bem tranquilo. Estou até estranhando. Quando eu vim votar há alguns anos aqui estava lotado", afirmou Odileide da Silva.Já no Colégio Gentil Bittencourt a história foi diferente. A fila era grande para votar. No entanto, o distanciamento foi respeitado e todos estavam de máscaras.

Mudança de zona eleitoral provoca tumulto

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Belém, a transferência da Zona Eleitoral que funcionava no Souza Franco para o local provocou tumulto e aglomeração em alguns momentos. Na frente do instituto chegou a formar fila para entrar.

Muitas pessoas reclamavam da falta de orientação. "A sinalização não é conveniente. Não tem indicação que é pra cá. Encontrei pessoas que subiram e desceram várias vezes. Entra e sai. Pessoas idosas que sobem e descem. A dificuldade não é votar. É achar a seção. Mas quando acha, a votação é até rápida. Só em algumas seções que há filas e demora. Mas eu votei rápido", afirmou o aposentado Roberto Feitosa, 73 anos.