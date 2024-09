Veja o resumo do dia dos candidatos a prefeito de Belém nesta segunda-feira (2/9)

Em Belém, após um final de semana com carreatas, caminhadas e mobilizações em feiras e praças públicas, os candidatos voltaram às ruas, nesta segunda-feira (2/9). Em geral, eles vêm marcando a presença pública, com caminhadas em bairros populosos onde aproveitam para o corpo a corpo com eleitores e também para divulgar suas ideias para uma nova eventual gestão municipal. Confira.

Delegado Eder Mauro - PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi - PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL

Na tarde desta segunda-feira, 2, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição, participou de caminhada na travessa 14 de Março, no bairro da Cremação. Edmilson conversou com vários moradores.

Igor Normando – MDB – Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos

O candidato do Podemos reservou parte da manhã para a gravação de programas para rádio e televisão, e, também, para reunião com as equipes de comunicação e marketing e política da campanha dele. À tarde, ele voltou às ruas para conversar com os eleitores e fez uma caminhada no bairro da Condor.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos

O candidato do Republicanos, Thiago Araújo dedicou a manhã à gravação de propagandas eleitorais. À tarde e à noite, o candidato participou de uma entrevista para um programa de televisão.

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.