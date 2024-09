Veja o resumo das campanhas dos candidatos a prefeito de Belém nesta terça-feira (17/9)

A partir desta terça-feira (17/9), faltam 19 dias para que mais de 155 milhões de eleitores, em 5.569 municípios, possam se dirigir às urnas eletrônicas, em 6 de outubro, para eleger representantes para as prefeituras e câmaras municipais para os próximos quatro anos. No Pará, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE Pará), são 6.182.763 eleitores, neste ano de 2024.

O TRE destaca que os maiores colégios eleitorais do Pará são os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Santarém, Parauapebas e Marabá. E a capital paraense, Belém, concentra o maior número de eleitores com o total de 1.056.697 em 2024. Acompanhe o resumo das ações dos candidatos ao cargo de prefeito de Belém, nesta terça-feira (17/9).

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi – PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pelo PSOL, fez caminhada pela manhã no bairro do Guamá, onde conversou com os moradores das ruas Paes de Souza, Caraparu e Barão de Mamoré e da Vila Eliana. Ele teve um almoço com o Conselho de Jovens Empresários (Conjove), da Associação Comercial do Pará (ACP), para a apresentação de propostas. E, à noite, participou de uma plenária com a juventude, reunida no Berço de Belém.



Igor Normando – MDB – Não enviou informações



Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, o candidato Jefferson Lima, do Podemos, fez caminhada no bairro do Guamá. Ele esteve na Passagem Guerra Passos e fez caminhada até a feira livre da área. À tarde, Jefferson conversou com a população do bairro da Cremação, e, à noite, concedeu entrevista ao vivo para uma emissora de TV.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações



Thiago Araújo – Republicanos

O candidato Thiago Araújo, do Republicanos, iniciou o dia participando de uma sessão na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). À tarde, ele gravou conteúdo para as redes sociais. À noite, Thiago se reuniu com moradores do bairro da Cabanagem.

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.