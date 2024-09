Veja o resumo das atividades dos candidatos à Prefeitura de Belém nesta sexta-feira (6/9)

Em 6 de outubro, um domingo, a Justiça Eleitoral vai realizar a maior eleição municipal de todos os tempos. Mais de 155,9 milhões de eleitores de 5.569 cidades brasileiras vão às urnas no país. No Pará, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE do Pará), 6.182.763 eleitores vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O número de eleitores no Pará cresceu 6,12%, com novos 356 mil eleitores. Somente Belém tem 1 milhão, 56 mil e 697 eleitores em 2024.

e os nove candidatos à Prefeitura Municipal têm promovido manifestações explícitas de pedidos de voto. A grande maioria deles, aposta no diálogo nas ruas, ouvindo e falando sobre propostas para uma eventual gestão no município a partir de janeiro de 2025. Abaixo confira o resumo das iniciativas nesta sexta-feira (6/9), a 30 dias do primeiro turno do pleito em outubro.

Delegado Éder Mauro – PL - Não enviou informações

Delegado Eguchi – PRTB - Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, candidato à reeleição, pela manhã, foi à área do Igarapé Mata Fome, no bairro do Tapanã, e conversou com moradores locais. À tarde, Edmilson fez caminhada no bairro de São Brás, onde conversou com comerciantes, vendedores ambulantes e transeuntes.

Igor Normando – MDB

O candidato Igor Normando (MDB) dedicou este início do mês de setembro a caminhadas, arrastões, carreatas e bicicleatas nos bairros de Belém. Igor também visitou feiras, periferias e conversou com a população, acompanhado de vice, Cássio Andrade.

Ítalo Abati – NOVO - - Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, o candidato Jefferson Lima, do Podemos, conversou com moradores do Bengui, e se reuniu com a equipe de campanha. À tarde, ele concedeu entrevista para uma emissora de TV, e gravou programas eleitorais. No final da tarde, ele fez caminhada no bairro do Guamá, e um ‘adesivaço’ na avenida Tavares Bastos, na Marambaia.

Raquel Brício – UP - Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos – Não enviou informações

Pela manhã, o candidato Thiago Araújo, do Republicanos, gravou conteúdo para suas redes sociais. À tarde, ele se reuniu com moradores do bairro Jurunas. À noite, Thiago participou de um encontro com moradores do bairro Guamá.

Well Macedo – PSTU - Não enviou informações

