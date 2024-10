Veja o resumo das atividades dos candidatos à prefeitura de Belém nesta sexta (04/10)

Faltando apenas alguns dias de campanha para as Eleições Municipais de 2024, as atividades dos candidatos se intensificam nas ruas da capital paraense. A Justiça Eleitoral informa que os candidatos a prefeito e vereador dos 5.568 municípios brasileiros e seus partidos políticos têm até o próximo sábado (5/10), para fazer as campanhas eleitorais. O horário eleitoral na TV e no rádio, no entanto, termina na quinta-feira (3/10). Confira mais abaixo como foi o dia de campanha dos candidatos ao cargo de prefeito de Belém, nesta sexta-feira (04/10).

Delegado Éder Mauro - PL

Não enviou informações.



Delegado Eguchi - PRTB

Não enviou informações.



Edmilson Rodrigues - PSOL

Nesta sexta-feira, 04/10, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, cumpriu agenda administrativa no Palácio Antônio Lemos, logo após reunir com a coordenação de campanha no comitê eleitoral. No final da tarde, ele visitou o bairro da Terra Firme, onde conversou com moradores e comerciantes, acompanhado de apoiadores e candidatos a vereador da coligação Nossa Família é o Povo.



Igor Normando - MDB

Não enviou informações.



Ítalo Abati - NOVO

Não enviou informações.



Jefferson Lima - PODEMOS

O candidato do Podemos, passou a manhã de sexta-feira comandando a Caravana do 20 e percorreu as ruas dos bairros do Mangueirão, os Conjuntos Paraíso dos Pássaros, Costa e Silva e Império Amazônico. Na parte da tarde, fez corpo a corpo com os eleitores dos bairros de Nazaré e Umarizal.



Raquel Brício - UP

Não enviou informações.



Thiago Araújo - REPUBLICANOS

Não enviou informações.



Well Macedo - PSTU

Não enviou informações.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.