Veja o resumo das atividades dos candidatos a prefeito de Belém nesta quinta-feira (5/9)

A campanha eleitoral em curso no Pará mantém atividades tradicionais, mas os candidatos investem também em estratégias de marketing digital para alavancar seus nomes na disputa, especialmente em redes sociais. Tanto é assim que, diariamente, em Belém, eles têm reservado tempo para as mobilizações de rua, o que já se sabe, lhes dá visibilidade, e se dedicam às mensagens populares na esfera virtual das redes sociais e da ambiência da internet. Confira abaixo o que fizeram, nesta quinta-feira (5/9), os candidatos à prefeitura da capital paraense.

Delegado Eder Mauro - PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi - PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL

Pela manhã, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, candidato à reeleição, fez caminhada no Riacho Doce, no bairro do Guamá. À tarde, ele fez caminhada na Pedreira, onde conversou com apoiadores.

Igor Normando – MDB – Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, o candidato Jefferson Lima, do Podemos, conversou com a população do Tapanã, e participou de reunião com a coordenação da campanha. À tarde, gravou programas de rádio e TV; fez caminhada no bairro do Telégrafo, e um ‘adesivaço’ na avenida Pedro Álvares Cabral.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, o candidato Thiago Araújo, do Republicanos, concedeu entrevista para emissora de rádio. À tarde, ele concedeu entrevista ao Jornal O Liberal. À noite, o candidato se encontrou com moradores do bairro Marambaia.

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

Pela manhã, a candidata Wellingta Macedo, do PSTU 16, conversou com os operários da construção civil, e concedeu entrevista para a TV Liberal. Ela também gravou materiais para as redes sociais da campanha do partido, e fechou o dia com a entrevista ao vivo para uma emissora de rádio.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.