Veja o resumo das ações dos candidatos a prefeito de Belém nesta quarta-feira (18/9)

Os candidatos à Prefeitura de Belém investem em estratégias de comunicação e marketing com atenção especial ao digital, com foco nas redes sociais, mas também não dispensam práticas tradicionais como as caminhadas de rua que lhes dão a oportunidade do diálogo direto com potenciais eleitores.

Nesses momentos, acompanhados de apoiadores, alguns moradores dos bairros visitados, os candidatos entregam materiais com as propostas de campanha. A presença deles é marcante nas vias públicas graças aos jingles de campanha que têm animado tanto as caminhadas quanto às carreatas. Confira mais abaixo uma síntese das principais ações dos candidatos nesta quarta-feira (18/9).

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações



Delegado Eguchi – PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pelo PSOL, realizou caminhada no bairro do Marco e no Conjunto Carmelândia, no Mangueirão. E, após compromissos administrativos, foi ao comitê assinar a Carta-Compromisso com a Causa Animal junto à Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, da OAB-PA, e o Pacto Contra a Fome, organizado por entidades suprapartidárias, para o fortalecimento das políticas de segurança alimentar e nutricional.

Igor Normando – MDB – Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos

O candidato Jefferson Lima, do Podemos, cumpriu agenda interna na sede do partido, pela manhã, com a coordenação da campanha. No final da manhã deu entrevista para uma emissora de TV. À tarde, ele fez corpo a corpo com os eleitores do bairro do Tapanã.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos – Não enviou informações

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.