Veja o que fizeram os candidatos ao cargo de prefeito de Belém nesta terça-feira (27/8)

Em Belém, estes primeiros dias da propaganda de rua nas eleições de 2024 confirmam o uso predominante de dois materiais: as bandeirolas de mão e a distribuição dos ‘santinhos’, os adesivos com a foto e o número do partido do candidato. Há também o uso de adesivos em carros, mas de forma ainda tímida.

Com as regras bastante restritivas para a propaganda de rua, esses materiais têm sido responsáveis por espalhar as cores dos candidatos pelas cidades em 2024, ainda assim, são poucos os candidatos que lançam mão desses materiais. Ou seja, nem todos têm marcado presença pública, considerando a publicidade de campanha.

Nesta terça-feira (27/8), alguns candidatos seguiram com a estratégia de dialogar com os moradores em bairros específicos, acompanhados de lideranças e apoiadores das respectivas legendas partidárias. Confira mais abaixo.

Delegado Eder Mauro - PL – Não enviou informações.

Delegado Eguchi - PRTB – Não enviou informações.

Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), candidato à reeleição, realizou caminhada na Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, na manhã desta terça-feira, 27.08, acompanhado do candidato a vice-prefeito, Edilson Moura (PT), de militantes e de apoiadores. À tarde, Edmilson cumpriu compromissos administrativos no Palácio Antônio Lemos.

Igor Normando – MDB – Não enviou informações.

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações.

Jefferson Lima – Podemos

Jefferson Lima esteve na Vila da Barca, no Telégrafo, na manhã desta terça-feira. O candidato conversou com moradores e gravou material para as redes sociais e TV. Na agenda da tarde, ele fez caminhada no bairro da Sacramenta.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações.

Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, Thiago Araújo participou da sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). À tarde, o candidato gravou material para propagandas eleitorais. À noite, ele se encontrou com moradores do bairro CDP.

Well – PSTU – Não enviou informações.

O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.